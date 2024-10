Hubert Hurkacz powraca do rywalizacji w ATP Tour podczas turnieju w Paryżu, który rozpoczął się 28 października w hali Bercy. Polak, obecnie 14. w rankingu ATP, zmierzy się w pierwszej rundzie z Amerykaninem Alexem Michelsenem. Początek transmisji w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.

Hurkacz, który niedawno spadł na 14. miejsce w rankingu ATP, rozpocznie swoje zmagania w Paryżu od meczu z Alexem Michelsenem, sklasyfikowanym na 44. pozycji. Będzie to ich pierwsze spotkanie na korcie w historii zmagań. Jeśli Polak awansuje, w kolejnej rundzie zmierzy się z Francuzem Arthurem Rinderknechem, który pokonał wyżej notowanego Tomasa Machaca przez krecz ze strony Czecha.

W przypadku dalszego awansu, 27-latek może trafić na Bułgara Grigora Dimitrowa, którego nigdy w życiu nie pokonał, a przegrał z nim już sześć razy. Rozstawiony z numerem 12 Polak znajduje się w trzeciej ćwiartce turniejowej drabinki, gdzie są także m.in. Frances Tiafoe, Karen Chaczanow i Daniił Miedwiediew. Ewentualne starcie z Miedwiediewem mogłoby nastąpić dopiero w ćwierćfinale.

ATP w Paryżu to ostatni turniej ATP Masters 1000 w sezonie, który zadecyduje o ostatecznym składzie Nitto ATP Finals 2024. W turnieju zabraknie jedynie Novaka Djokovicia, a Hurkacz będzie bronił 180 punktów rankingowych zdobytych w zeszłorocznym ćwierćfinale. Rywalizacja zapowiada się emocjonująco, zwłaszcza że pewni udziału w Turynie są tylko: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev i Daniił Miedwiediew.

Hurkacz - Michelsen. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Kolejny mecz Huberta Hurkacza rozpocznie się we wtorek 29 października o godzinie 11.00. Początek transmisji w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Transmisja od godziny 12.00 w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.