To najskuteczniejszy rzut karny! O co chodzi z „Panenką”?

W decydujących seriach jedenastek piłkarze próbują zaskoczyć swoich rywali strzałem „panenka”. Bez dwóch zdań jest to najpopularniejszy rzut karny w historii piłki nożnej. Skąd wzięła się jego nazwa i kto jako pierwszy zdecydował się na to efektowne ryzykowne uderzenie?

Antonin Panenka – historia rzutu karnego



Antonin Panenka to czechosłowacki piłkarz, który występował w reprezentacji narodowej w latach 60. i 70. XX wieku. Do tego grał w czeskich i austriackich klubach piłki nożnej. Do dziś jest legendą Bohemians Praga, jednak większość kibiców zna go z jednej, konkretnej sytuacji. Miała ona miejsce 20 lipca 1976 roku. Wtedy odbywał się finał mistrzostw Europy na stadionie w Belgradzie.

Rywalizowały ze sobą Czechosłowacja i Niemcy. W regulaminowym czasie gry było 2:2. O losach tytułu decydowały rzuty karne. Czechosłowacy wykonywali je perfekcyjnie. W reprezentacji Niemiec pomylił się Uli Hoeness.

Do decydującego rzutu karnego podszedł Antonin Panenka. Wziął duży rozbieg i całkowicie zmylił Seppa Maiera, który rzucił się w jeden z rogów. Panenka delikatnie podciął piłkę, ta efektownie wpadła do siatki.

Ten typ wykonania rzutu karnego w tamtym momencie był niezwykle odważny i ryzykowny, ale opłacił się. Czechosłowacja została mistrzem Europy, a Antonin Panenka zapisał się w historii piłki nożnej.

Najpopularniejsi naśladowcy Panenki

Od 1976 roku wielu piłkarzy próbowało powtórzyć wyczyn Antonina Panenki. Nie zawsze się to udawało. Uderzenie piłki w ten sposób z rzutu karnego wymaga nie lada odwagi i precyzji. Jeżeli bramkarz wyczuje intencje strzelającego, to pewnie złapie piłkę w koszyczek.

Podobnym strzałem w finale mistrzostw świata w 2006 roku popisał się Zinedine Zidane. Zmylił włoskiego bramkarza. Ostatecznie jednak to Włosi sięgnęli po tytuł. Inni popularni zawodnicy, którzy wykonywali „panenkę”, podchodząc do rzutu karnego, to m.in.:

· Michel Platini,

· Ronaldinho,

· Roberto Baggio,

· Cristiano Ronaldo,

· Zlatan Ibrahimović,

· Lionel Messi,

· Thierry Henry,

· Andrea Pirlo,

· Sebastian Abreu,

· Alexis Sanchez,

· Karim Benzema.

Spore ryzyko przy rzucie karnym



Bez dwóch zdań wykonywanie rzutu karnego a la Panenka wiąże się ze sporym ryzykiem. Wymaga przede wszystkim zmylenia bramkarza rywali. Pojawienie się tego rodzaju uderzenia w repertuarze strzelców wpłynęło na rozwój taktyki w strzelaniu rzutów karnych. Piłkarze zyskali kolejne skuteczne narzędzie. Z drugiej strony bramkarze mają jeszcze większe trudności w odgadywaniu intencji strzelającego.

Skuteczna „panenka” jest niezwykle efektowna. Gorzej, gdy bramkarz pozostanie na linii i nie rzuci się wcześniej w jeden z boków bramki. W takiej sytuacji bez problemu złapie rzut karny w koszyczek. Jeżeli ma to miejsce w trakcie meczu, to od razu może zacząć kontrę rywali.

Zepsucie rzutu karnego nigdy nie jest przyjemne. Według relacji piłkarzy, w przypadku „panenki” jest jednak jeszcze boleśniejsze. Należy pamiętać o tym, że żaden sposób wykonywania jedenastki nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności.

Polsat Sport