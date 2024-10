17:19 w tie-breaku! Zwroty akcji i gigantyczne emocje w końcówce siatkarskiego hitu

Siatkarki PGE Grot Budowlanych Łódź przegrały z DevelopResem Rzeszów 2:3 w hitowym starciu 6. kolejki Tauron Ligi. Konfrontację lidera z wiceliderem lepiej rozpoczęły rzeszowianki, które wygrały dwa sety, ale w dwóch kolejnych dominowały gospodynie. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break, który dostarczył sporo emocji. Górą był w nim Developres, który jest jedyną niepokonaną drużyną w obecnym sezonie.

Pierwsza odsłona toczyła się przy minimalnej przewadze rzeszowianek, ale gospodynie odrabiały straty (12:12, 19:19). W końcówce siatkarki PGE Grot Budowlanych próbowały przejąć inicjatywę – po asie Weroniki Sobiczewskiej prowadziły 22:20, a Sasa Planinsec wywalczyła piłkę setową (24:22). Łodzianki nie wykorzystały jednak swoich szans. Rywalki doprowadziły do rywalizacji na przewagi, która była bardzo zacięta i przyniosła sporo emocji. Wygrały ją siatkarki Developresu, kończąc seta punktowym blokiem (28:30).

Set numer dwa miał początkowo podobny przebieg, jak poprzedni. Przeważały siatkarki z Rzeszowa (5:8), a gospodynie goniły wynik (9:9). Tak było do stanu 17:18, bo końcową fazę tej odsłony zdominował Developres. Przyjezdne pokazały moc w ofensywie, asa dołożyła Monika Fedusio (17:22), a wynik na 18:25 ustaliła skutecznym atakiem Elizabeth Vicet.

Gospodynie wróciły do gry od początku trzeciej partii. Wykorzystały słabszy fragment rywalek i szybko uzyskały wyraźną przewagę (9:4). Skutecznie grała Terry Enweonwu, która dołożyła też asa (11:5), dobrze prezentowały się również zmienniczki. W końcówce, po ataku Pauliny Damaske, różnica przekroczyła dziesięć oczek (22:11). Jednostronnego seta zakończył błąd rzeszowianek (25:14).

W kolejnej odsłonie łodzianki nie zwalniały tempa i już na początku uzyskały przewagę przy zagrywkach Alicji Grabki (4:1). Rywalki co prawda złapały kontakt (6:5), ale w środkowej części seta skutecznie grające w ataku gospodynie znów odjechały, po serii zdobytych punktów przy zagrywkach Grabki (16:8). Jedna z akcji tego fragmentu seta wywołała sporo dyskusji, a przyjezdne kwestionowały decyzję arbitra po weryfikacji. Od tego momentu siatkarki PGE Grot Budowlanych kontrolowały sytuację, a seta zamknęła mocnym atakiem Enweonwu (25:12).

Do wyłonienia zwycięzcy meczu na szczycie Tauron Ligi potrzebny był więc tie-break. Lepiej rozpoczęły go przyjezdne (1:3), ale cztery kolejne akcje wygrały łodzianki (5:3). Przy zmianie stron gospodynie miały trzy oczka zaliczki po punktowym bloku (8:5). Zawodniczki Developresu nie rezygnowały i złapały kontakt (10:9). Paulina Damaske wywalczyła piłkę meczową (14:12), ale rzeszowianki doprowadziły do gry na przewagi. Podobnie jak w pierwszej partii, przyniosła ona sporo emocji i zaciętej walki. Wojnę nerwów wygrał DevelopRes, a w ostatniej akcji Monika Fedusio zaatakowała po dłoniach rywalek (17:19).

Najwięcej punktów: Terry Enweonwu (25), Karolina Drużkowska (21), Paulina Damaske (14) – Budowlani; Sabrina Machado (15), Marrit Jasper (14), Agnieszka Korneluk (14), Monika Fedusio (14) – DevelopRes. Gospodynie lepiej punktowały zagrywką (8–4) i blokiem (18–11). MVP: Agnieszka Korneluk (10/16 = 62% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki).

Siatkarki PGE Grot Budowlanych Łódź poniosły pierwszą porażkę w sezonie, ale utrzymały pozycję lidera tabeli Tauron Ligi. DevelopRes Rzeszów jest jedyną niepokonaną drużyną w ligowej stawce, jednak trzy spotkania wygrał po tie-breakach, w efekcie traci do łodzianek jeden punkt.

PGE Grot Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów 2:3 (28:30, 18:25, 25:14, 25:12, 17:19)

Budowlani: Karolina Drużkowska, Małgorzata Lisiak, Terry Enweonwu, Jelena Blagojević, Sasa Planinsec, Alicja Grabka – Justyna Łysiak (libero) oraz Weronika Sobiczewska, Paulina Damaske, Kinga Różyńska. Trener: Maciej Biernat.

DevelopRes: Wernika Centka-Tietianiec, Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk, Sabrina Machado, Marrit Jasper – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Karina Chmielewska, Bruna Honorio, Elizabeth Vicet, Magdalena Jurczyk. Trener: Michal Masek.