Sport i biznes w centrum uwagi. VIII Kongres SBP już 5-6 listopada

Już za kilka dni, za sprawą VIII Kongresu Sport Biznes Polska, w Warszawie ponownie zagoszczą topowi eksperci z zakresu marketingu, sponsoringu i zarządzania sportem. Jesienna edycja wydarzenia to okazja do międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie ponad 1000 uczestników oraz 130 prelegentów z Polski i zagranicy. Wśród nich znaleźć można zarówno utytułowanych byłych sportowców, jak i przedstawicieli doświadczonej kadry zarządzającej.

Tegoroczny format Kongresu zakłada podział na dwie części. Wydarzenie rozpocznie się od paneli dyskusyjnych na Scenie Głównej, podczas których uczestnicy wspólnie pochylą się nad przyszłością sportu w Europie. Z kolei w drugiej połowie dnia prezentacje i dyskusje będą prowadzone w ramach 4 ścieżek tematycznych: Biznes w sporcie, Społeczność sportowa, Sport lokalny oraz Sport dzieci i młodzieży. Na uczestników czekają również masterklasy, czyli kameralne, interaktywne sesje z ekspertami oraz specjalistyczne warsztaty.

Przyszłość polskiego sportu

Program wydarzenia obejmuje ponad 30 wystąpień dotyczących najaktualniejszych kwestii. W warszawskim Hotelu DoubleTree by Hilton można się spodziewać ożywionych dyskusji.

- Dziś, jak nigdy dotąd, sport w Polsce potrzebuje kolejnych impulsów do rozwoju, które przyczynią się zarówno do zwiększenia aktywności fizycznej w naszym społeczeństwie, jak i dalszego etycznego rozwoju tej gałęzi gospodarki. Jako niezależne stowarzyszenie zamierzamy jeszcze mocniej stymulować branżę, by przyczyniać się do pozytywnych zmian – zarówno tych biznesowych, jak i systemowych – mówi Tomasz Rożenek, Przewodniczący Sport Biznes Polska.

Kongres SBP to miejsce refleksji nad obecną sytuacją branży, ale przede wszystkim przestrzeń rozmowy o jej przyszłości. W obliczu deklaracji Premiera Donalda Tuska i ogłoszonych przez Ministra Sportu i Turystyki Sławomira Nitrasa założeń „Strategii Rozwoju Sportu – IO Warszawa 2040” podczas wydarzenia podjęty zostanie temat organizacji Igrzysk Olimpijskich w Polsce. W debacie moderowanej przez Marcina Herrę - byłego szefa spółki PL.2012+ koordynującej przygotowanie do Euro 2012, a obecnie wiceprezesa Legii Warszawa, wezmą udział: Anthony Piqueras (Director of Venues and Infrastructure Paris 2024 Olympic and Paralympic Organising Committee), Tony Holding (Executive Director Event Knowledge Service) i Robert Korzeniowski (Doradca Ministra Sportu i Turystyki ds. Strategii Sportu).

Temat IO zostanie poruszony również w ramach jednej z masterclass - Tony Holding, ekspert zaangażowany w przygotowanie Igrzysk Olimpijskich 2032 w Brisbane, podzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu planowania tak ogromnego wydarzenia. Uczestnicy będą mieli okazję poznać wyzwania i najlepsze praktyki, które stanowią klucz do sukcesu organizacji wielkich imprez sportowych.

Organizatorzy podejmą również temat finansowania sportu, rozpoczynając od debaty na Scenie Głównej z udziałem Katarzyny Czajki (Fundacja Liderek Biznesu), Piotra Michalczyka (PwC Polska) i Jarosława Jurczaka (Legia Warszawa), a następnie kontynuując i rozwijając go w kolejnych ścieżkach.

Miejsce integracji i nowych relacji

Jesienna edycja Kongresu to także prestiżowy Plebiscyt Liderów i Przyszłych Liderów SBP 2024. W tym roku ponownie w gronie nominowanych do tytułu znaleźć można wiele uznanych nazwisk. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się już 5 listopada o godz. 10.00. Poznaj nominowanych.

Więcej informacji na temat wydarzenia dostępne jest na stronie Organizatora.

Partnerem medialnym VIII Kongresu Sport Biznes Polska jest Polsat Sport.

Tekst powstał we współpracy z Organizatorem VIII Kongresu Sport Biznes Polska