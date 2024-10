Znany polski klub uratowany! Spłacili długi

W ostatnim czasie czarne chmury pojawiły się nad żużlową eBut.pl Stalą Gorzów. Utytułowany klub z województwa lubuskiego boryka się z gigantycznymi problemami finansowymi. Mowa o wielomilionowych długach i olbrzymich zaległościach względem zawodników. Funkcję prezesa przestał pełnić w ostatnim czasie Waldemar Sadowski, a czasu na załatanie dziury w budżecie było bardzo mało. W akcie rozpaczy uruchomiono nawet... zbiórkę w internecie, gdzie potrzebne było aż 4,5 miliona złotych.

Kibice tłumnie ruszyli z pomocą dla klubu, a w zbiórkę włączyło się także środowisko żużlowe. Nowym prezesem został również Dariusz Wróbel i jak wynika z komunikatu opublikowanego przez klub, pierwszy etap ratowania Stali Gorzów zakończył się sukcesem.

ZOBACZ TAKŻE: Szansa na kolejny medal dla Polski! To już w ten weekend



"Ostatnie dni to była walka z czasem. Robiliśmy wszystko aby uratować nasz ukochany klub i spłacić wszelkie należności wymagane do uzyskania licencji na starty w PGE Ekstralidze w sezonie 2025. Dziś mogę to powiedzieć oficjalnie. Zrobiliśmy to! Wczoraj zostały przelane wszystkie zaległe kwoty do zawodników i inne należności wymagane do licencji na następny sezon. Teraz ze spokojem czekamy na weryfikację ze strony komisji licencyjnej" - napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych wraz ze zdjęciem prezesa stojącego przed stadionem klubu.



Złożenie wniosku nie oznacza jeszcze otrzymania licencji. Cały proces przeprowadzi odpowiedni organ ligi, który weryfikuje wszelkie rozliczenia i stan finansowy polskich klubów. Decyzja Zespołu ds. Licencji przy Polskim Związku Motorowym powinna zostać opublikowana na przełomie listopada i grudnia.

PI, Polsat Sport