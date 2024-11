Kapitalne minuty mistrzów Polski! Wyjazdowe zwycięstwo Jagiellonii

Pierwsze kilkadziesiąt sekund meczu zwiastowało wielkie emocje, bowiem obaj bramkarze od razu mieli okazję do interwencji. Później jednak już nie było takiej „uczty” dla kibiców. W 17. minucie z bliska spudłował napastnik zabrzan Luka Zahovic, pod drugą bramką pojedynek sam na sam z golkiperem Górnika przegrał Afimico Pululu. Grupka sympatyków "Jagi" ucieszyła się, kiedy Jesus Imaz skutecznie dobił obroniony przez Michała Szromnika mocny strzał Darko Churlinova, ale okazało się, że był „spalony” i wynik do przerwy się nie zmienił.

Krótko po wznowieniu gry w dużym zamieszaniu na polu karnym gości w ostatniej chwili zablokowany został strzał Kryspina Szcześniaka. Zabrzanie próbowali atakiem pozycyjnym rozmontować defensywę rywali. Białostoczanie mieli problemy z wyprowadzeniem akcji, ale nie przeszkodziło im to w wyjściu na prowadzenie. Nene, tuż po wejściu z ławki rezerwowych, idealnie podał na pole karne do Imaza, który z bliska trafił do siatki. To nie był koniec kłopotów zabrzan. Cztery minuty później błąd ich defensywy wykorzystali przed bramką Szromnika Imaz z Churlinovem. Pierwszy zaliczył asystę, drugi nie mógł spudłować.

Po wyprowadzeniu tych dwóch ciosów zespół trenera Adriana Siemieńca kontrolował grę, uważnie się bronił. Okazję do zdobycia kontaktowego gola miał w 89. minucie Sinan Bakis, spudłował jednak z dobrej pozycji i skończyło się porażką Górnika 0:2.

Drużynie trenera Jana Urbana nie udało się wygrać trzeci raz z rzędu w ekstraklasie.

Jagiellonia od połowy września nie przegrała w sumie dziesięciu kolejnych spotkań; w ekstraklasie odnotowała sześć zwycięstw i remis, wygrała też oba mecze w Lidze Konferencji oraz mecz 1/16 finału Pucharu Polski.

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 0:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Jesus Imaz (65), 0:2 Darko Churlinov (69).

Górnik Zabrze: Michał Szromnik - Kryspin Szcześniak (81. Nikodem Zielonka), Rafał Janicki, Josema, Erik Janza - Taofeek Ismaheel (66. Lukas Ambros), Patrik Hellebrand, Norbert Wojtuszek, Kamil Lukoszek (66. Yosuke Furukawa) - Lukas Podolski (81. Aleksander Buksa), Luka Zahovic (71. Sinan Bakis).

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Michal Sacek, Dusan Stojinovic, Adrian Dieguez, Joao Moutinho - Kristoffer Hansen (80. Peter Kovacik), Taras Romanczuk, Jesus Imaz (89. Lamine Diaby-Fadiga), Jarosław Kubicki (80. Aurelien Nguiamba), Darko Churlinov (89. Marcin Listkowski) - Afimico Pululu (64. Nene).

Żółta kartka - Górnik Zabrze: Erik Janza, Kamil Lukoszek. Jagiellonia Białystok: Adrian Dieguez, Taras Romanczuk, Nene.

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów: 18 079.

BS, PAP