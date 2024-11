W ostatnim niedzielnym meczu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy ekipa Legii Warszawa zmierzy się z Widzewem Łódź. To absolutny klasyk ligi polskiej! Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Niegdyś oba zespoły między sobą rozstrzygały kwestię mistrzostwa Polski. Obecne realia są takie, że żadnemu z nich na razie "nie grozi" batalia o tytuł najlepszej ekipy w kraju. O ile w przypadku Widzewa, który plasuje się na ósmej pozycji, nie jest to zaskoczenie, tak kibice piątej Legii mogą czuć duże rozczarowanie.

Co prawda podopieczni Goncalo Feio złapali ostatnio wiatr w żagle, o czym świadczą zwycięstwa w Gdańsku z Lechią 2:0 oraz u siebie GKS-em Katowice 4:1, to jednak ich strata do prowadzącego Lecha nadal jest spora - aż dziewięć punktów.

Warszawianie mają okazję zmniejszyć nieco dystans do lidera, który nieoczekiwanie przegrał w tej kolejce. Ewentualne zwycięstwo Legii pozwoli jej zbliżyć się do pierwszej lokaty na odległość sześciu "oczek", mimo że na pewno nie poprawią teraz swojej pozycji. Jej strata do czwartej Cracovii wynosi bowiem cztery punkty.

Widzew też ma o co grać. Łodzianie w przypadku wygranej zrównają się dorobkiem z Legią.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź od godz. 20:15 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport