PlusLiga: Asseco Resovia - Cuprum Stilon Gorzów. Relacja live i wynik na żywo

Resovia fatalnie zaczęła sezon, przegrywając 5 z 7 pierwszych spotkań. Ostatnio udało się pierwszy raz od kwietnia wygrać dwa mecze z rzędu. Rzeszowianie pewnie pokonali Indykpol AZS Olsztyn 3:0, a także uporali się w 5 setach ze Stalą Nysa.

Stilon traci do Resovii jeden punkt, a co ciekawe wygrał więcej spotkań niż niedzielni przeciwnicy. Gorzowianie, jeśli już ulegają rywalom to z reguły są to wyniki 1:3 lub 0:3. Rzeszowianie zaś częściej toczą pięciosetowe boje. Czy i tym razem czeka nas długie i emocjonujące spotkanie?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Asseco Resovia - Cuprum Stilon Gorzów od godziny 17.30 na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport