Stal nie może zaliczyć początku tego sezonu do udanych. Siatkarze klubu z Nysy do tej pory rozegrali osiem spotkań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, podczas których uzbierali w sumie osiem punktów. To oznacza, że mają zaledwie dwa "oczka" przewagi nad strefą spadkową.

ZAKSA może pochwalić się lepszymi wynikami. Wielokrotni mistrzowie Polski do tej pory zgarnęli pięć zwycięstw, natomiast przegrali cztery starcia. Na swoim koncie mają obecnie 17 punktów, dzięki czemu zajmują szóste miejsce w tabeli siatkarskiej ekstraklasy. Czy w nadchodzącym meczu zawodnicy klubu z Kędzierzyna-Koźla ponownie przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę?

Warto przypomnieć, że Stal przegrała swoje dwa ostatnie ligowe spotkania. Najpierw lepsi okazali się siatkarze Ślepska Malow Suwałki, a później ekipa z Nysy musiała uznać wyższość Asseco Resovii Rzeszów. Można być pewnym, że gospodarze w niedzielę będą chcieli zakończyć złą serię.

Relacja live i wynik na żywo meczu PSG Stal Nysa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.