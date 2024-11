Szok! Messi wróci do Barcelony?

Messi po zdobyciu mistrzostwa świata w 2022 roku skolekcjonował wszystkie najważniejsze trofea w światowym futbolu. Argentyńczyk udał się do USA, gdzie zaczął święcić triumfy z Interem Miami. W obecnym sezonie klub zdominował sezon zasadniczy i stał się jednym z faworytów do ostatecznego triumfu w MLS.

Wydawało się, że Messi opuści na stałe Europę, przynajmniej jeśli chodzi o karierę piłkarską. Teraz okazuje się, że 37-latek ma inne plany, a jednym z jego kolejnych celów jest zakończenie przygody z futbolem w Barcelonie.

Jak informuje portal elgoldigital.com Messi chciałby wrócić do Katalonii w 2026 roku. Jego kontrakt z Interem wygasa 31 grudnia 2025, więc już od stycznia mógłby dołączyć do "Blaugrany".

Wszystko po to, by dobrze przygotować się do mistrzostw świata 2026. Dla Argentyńczyka będzie to zapewne ostatnia duża impreza. Dodatkowo to właśnie w klubie, z którym święcił największe triumfy chciałby zakończyć karierę.

Podczas mundialu 2026 Messi będzie miał już 39 lat, ale w Barcelonie zapewne nikomu nie będzie to przeszkadzało. Messi rozstawał się z "Dumą Katalonii" z powodów finansowych, a jego odejście nie należało do najpiękniejszych pożegnań. Władze klubu, w tym Joan Laporta chciałyby godnie pożegnać Argentyńczyka.

IM, Polsat Sport