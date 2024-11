Wielki stadion, ponad 42 tysiące widzów, telewizje, obsługa gości, a wszystko poprzedzone kilkoma miesiącami przygotowań – takie wyzwanie logistyczne wymaga nie tylko zaangażowania ekipy oddanej lekkoatletyce, ale również źródeł energii. Niestety, to niemożliwe, aby działając na rzecz rozwoju sportu, całkowicie wyeliminować emisję gazów cieplarnianych i być w stu procentach neutralnym środowiskowo. Można jednak próbować zbliżyć się do takiego celu i myśląc o rekordach świata, jednocześnie mieć na uwadze troskę o planetę.

– Dlatego zgodnie z nowymi standardami Diamentowej Ligi oraz World Athletics "Athletics for a Better World" od tego roku mierzyliśmy emisje CO2 związane z całym cyklem przygotowawczym Memoriału – mówi Marek Plawgo, dyrektor ds. komunikacji mityngu.

Organizatorzy zawodów, które po historycznej tegorocznej edycji powrócą na Śląsk 16 sierpnia 2025, właśnie opublikowali szczegółowy raport z prac nad zrównoważeniem środowiskowym przedsięwzięcia. To zresztą kontynuacja działań, które przyniosły pozytywne skutki w poprzednich edycjach imprezy. Przykładowo, zasadzone półtora roku temu 22 czereśnie nie tylko symbolizowały zwycięzców konkurencji. Od tamtej pory pochłonęły już około 88 kilogramów dwutlenku węgla, a przez kolejny rok – do następnych zawodów – zredukują dodatkowe ok. 100 kg, razem niemal 190 kg CO2.

Podjęto też jednak nowe inicjatywy.

Organizatorom mityngu zależało m.in., aby zakontraktować lokalnych dostawców, czyli takich, których droga na Stadion Śląski będzie możliwie najbardziej ekonomiczna. Udało się w aż 83 procentach. Tak wiele podmiotów ma swoje siedziby w promieniu maksymalnie 100 km od obiektu. Aż cztery z pięciu miejsc hotelowych, gdzie przebywali goście Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej, legitymowało się międzynarodowo uznawanymi certyfikatami zrównoważonego rozwoju zgodnymi z International Environmental Award, w tym certyfikat Green Key oraz LEED 2009 dotyczący zielonego budownictwa. Ponadto, już blisko połowa (42 proc.) kibiców dotarła na stadion komunikacją zbiorową, rezygnując z prywatnych aut. Z usług Kolei Śląskich, czyli partnera imprezy, skorzystało blisko 4000 fanów lekkoatletyki, którzy mieli bilet wstępu na mityng. Te dane dostarczyło badanie firmy Pentagon Research, która zmierzyła to na próbie 2235 ankietowanych.

Przykładów pozytywnych działań było więcej. W tzw. welcome bags znajdowały się power banki – podręczne odnawialne źródło energii. Istotna była również woda. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. dostarczyło łącznie aż 20 tys. litrów, dzięki czemu – po jej uporządkowanej i zorganizowanej dystrybucji – oszczędzono ok. 500 kilogramów plastikowych odpadów. Tyle mniej więcej ważyłyby jednorazowe butelki, których tym razem praktycznie nie było widać na trybunach.

– Łącznie przez cały rok prac nad Silesia Memoriałem Kamili Skolimowskiej wyemitowano 149 ton CO2. To stanowi bazę do racjonalnego minimalizowania poziomu emisji w kolejnych edycjach.

Te działania w kolejnych latach z pewnością będą intensyfikowane. I możliwe, że 8 proc. energii z paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu Stadionu Śląskiego (czyli 1,28 MWh w okresie przygotowań do tej edycji) wkrótce zmieni się w ponad dziesięć lub więcej. To jednak już teraz oszczędność ponad 640 kg emisji CO2. Z kolei 240 kg CO2 nie zostało wyemitowane do atmosfery, tylko dlatego że partner imprezy – firma Mercedes Benz Duda Cars – przygotowała do floty sześć samochodów elektrycznych.

– Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest jeszcze docelowe zrównoważenie. Że można coś zrobić le-piej. Ale istotne, że chcemy to robić, bo te działania są początkiem naszej precyzyjnie mierzalnej drogi do ograniczenia wpływu na środowisko, emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju memoriału w ramach Diamentowej Ligi – zapewnia Plawgo i dodaje – musimy mieć taki plan. To nie jest projekt na chwilę, lecz na długie lata.

