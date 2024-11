Legia Warszawa w 3. kolejce Ligi Konferencji zmierzy się na własnym stadionie z Dynamo Mińsk. Czy piłkarze ze stolicy Polski zanotują kolejną wygraną w tych rozgrywkach? Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Legia świetnie zaczęła zmagania w tym sezonie europejskich pucharów. Drużyna z Warszawy w 1. kolejce pokonała teoretycznie jednego z najgroźniejszych rywali, czyli Betis. Później przyszła łatwa wygrana na wyjeździe w Backiej Topoli. Po dwóch meczach Legia zajmowała wysokie 3. miejsce w tabeli Ligi Konferencji.

Dodatkowo klub ze stolicy zaczął zwyciężać w lidze, co nie udawało się tak często na początku sezonu. W miniony weekend podopieczni Goncalo Feio pokonali Widzew Łódź, a ich strata do liderującego w tabeli PKO BP Ekstraklasy Lecha Poznań zmniejszyła się do 6 oczek.

W czwartek do Warszawy przyjedzie Dynamo, które jest po dwóch porażkach w tych rozgrywkach. Białorusini przegrali z Hearts 1:2 oraz z HJK 0:1. Dużo lepiej idzie im na krajowym podwórku. Po 27. kolejkach są na czele rozgrywek, mimo że mają na koncie mniej spotkań niż pozostałe zespoły.

Gdzie obejrzeć mecz Legia - Dynamo? O której godzinie?

Transmisja meczu Legia Warszawa - Dynamo Mińsk od godz. 18.35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia w Polsacie Sport Premium 1 o godz. 17.00.

IM, Polsat Sport