Ogromna szansa przed polskim kierowcą! Przybliży się do Formuły 1?

Młody kierowca posiada podwójne obywatelstwo - polskie i brytyjskie. Na arenie międzynarodowej zdecydował się jednak reprezentować nasz kraj. Biliński to aktualny mistrz Formula Regional Oceania Championship (FROC). Ponadto w zeszłym sezonie rywalizował w mocnej serii Formula Regional European Championship (FRECA). Ukończył ją na 14. miejscu w klasyfikacji generalnej. Możliwe, że jego pozycja byłaby lepsza, gdyby nie wypadek, który wykluczył go z kilku rund sezonu. Po powrocie do startów Biliński ponownie regularnie punktował i prezentował się bardzo solidnie.

W Formule 3 Polak pojedzie w barwach Rodin Motorsport. Co ciekawe, w zeszłym sezonie kierowcą nowozelandzkiej ekipy był Piotr Wiśnicki. Poprzedni sezon zespół ukończył na ósmym miejscu w klasyfikacji konstruktorów F3. Partnerami Bilińskiego będą Louis Sharp z Nowej Zelandii i Callum Voisin z Wielkiej Brytanii.

Warto wspomnieć, że w poprzednim sezonie w stawce Formuły 3 mieliśmy dwóch Polaków - wspomnianego Wiśnickiego i Kacpra Sztukę. Biało-Czerwoni zajęli odpowiednio 23. i 27. miejsce w klasyfikacji kierowców. Obecnie coraz mniej wskazuje na to, że wspomniana dwójka będzie kontynuowała starty w tej serii. O angaż w F3 ciągle walczy inny polski junior - Tymoteusz Kucharczyk. Sprawa staje się jednak coraz trudniejsza. Coraz więcej ekip ma już skompletowane składy kierowców na nadchodzący sezon.

Formuła 3 jest jedną z serii wyścigowych docelowo prowadzących do Formuły 1. Większym prestiżem cieszy się tylko Formuła 2. Seria powstała w 2019 roku po przekształceniu z GP3. Mistrzami F3 i GP3 w przeszłości zostawali obecni kierowcy Formuły 1 - m.in. George Russell, Charles Leclerc czy Oscar Piastri. Aktualnie blisko dołączenia do stawki F1 jest Gabriel Bortoleto, a zatem mistrz z sezonu 2023.