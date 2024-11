Polska na podium po wykluczeniu Rosjan! "Sprawiedliwości staje się zadość"

Po kolejnej dyskwalifikacji nałożonej na rosyjskich lekkoatletów reprezentacja Polski awansowała na trzecie miejsce drużynowych mistrzostw Europy, rozegranych w... 2013 roku w Gateshead. "To dobrze, że sprawiedliwości staje się zadość" - skomentował wiceprezes PZLA Tomasz Majewski.

Pierwotnie Biało-Czerwoni zajęli piąte miejsce. W obliczu kolejnych dopingowych wpadek reprezentantów Rosji, Turcji, Francji czy Białorusi, Polska awansowała na trzecią lokatę.

"Mimo iż po latach, to dobrze, że sprawiedliwości staje się zadość" – przyznaje Majewski, który 11 lat temu był kapitanem polskiej drużyny w Gateshead.

"Ponad dekadę czekaliśmy na taką informację. Bardzo długo. Rosjanie wygrali, ale przez kolejne wpadki dopingowe zaczęli tracić pozycje. Szkoda, że trzeba było na to czekać tak długo" – dodał były kulomiot, który w Gateshead zajął drugie miejsce.

Podczas zawodów w Wielkiej Brytanii Biało-Czerwoni odnieśli dwa indywidualne zwycięstwa. Najlepszym biegaczem na 800 metrów okazał się Adam Kszczot, a w konkursie rzutu młotem triumfował Paweł Fajdek.

"Nielegalny doping to nowotwór współczesnego sportu. Dobrze, że się z nim walczy, zabiera medale i punkty tym, którzy byli po prostu nieuczciwi w stosunku do pozostałych. Szkoda tylko, że czasem trzeba na to czekać aż tak długo. Zresztą tego, że nie stanęliśmy wtedy na podium, nikt nam nie zwróci. Niemniej bardzo fajnie, że ostatecznie jako reprezentacja zostaliśmy sklasyfikowani na trzecim miejscu" – stwierdził Fajdek.

"W Skopje podczas dorocznego spotkania European Athletics odebraliśmy z rąk władz międzynarodowej federacji okolicznościowy brązowy medal" – poinformował sekretarz generalny PZLA Krzysztof Kęcki.

Drużynowe mistrzostwa Europy są obecne w kalendarzu lekkoatletycznym od 15 lat. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w czerwcu 2009 roku w portugalskiej Leirii. Reprezentacja Polski triumfowała w rozgrywkach dwukrotnie, zdobywając miano drużynowego mistrza Europy w 2019 i 2021 roku.

Najbliższa edycja drużynowych mistrzostw Starego Kontynentu odbędzie się w czerwcu 2025 roku w Madrycie (I dywizja z udziałem Polski) oraz w Mariborze (II i III dywizja).

Klasyfikacja czołówki DME w Gateshead:

1. Niemcy 352,5 pkt

2. Wielka Brytania 343

3. Polska 310,5

4. Francja 306,5

5. Rosja 302,5 (oryginalnie wygrana z 354,5)

KN, PAP