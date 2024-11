Zaczniemy od rywalizacji w Warszawie. W czwartek na stadion Legii przyjedzie Dynamo Mińsk, które jest po dwóch porażkach w tych rozgrywkach. Białorusini przegrali z Hearts 1:2 oraz z HJK 0:1. Na Podlasie, do Białegostoku, przyjadą zawodnicy Molde, którzy podejdą do tego spotkania po porażce z Gent 1:2. Wcześniej w 1. kolejce Molde wygrało z Larne 3:0. Emocji nie powinno również zabraknąć w meczu duńskiej FC Kopenhagi z tureckim Baskshehirem FK.

W Lidze Konferencji drużyny rywalizują w fazie ligowej, w której występuje 36 zespołów. W tym gronie są polskie akcenty. O awans do fazy pucharowej powalczą Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wszystkie zespoły rozegrają po sześć meczów, z czego po trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Następnie punkty zostaną zsumowane w tabeli. Osiem najlepszych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji. Zespoły z miejsc 9-24 będą rywalizować w dodatkowej fazie play-off. Cała faza pucharowa z wyłączeniem finału rozgrywana jest w systemie mecz i rewanż. Wielki finał odbędzie się 28 maja na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

W poprzednim sezonie ze zwycięstwa w LK cieszył się Olympiakos Pireus. Grecki zespół pokonał w finale po dogrywce AC Fiorentinę 1:0.

Gdzie obejrzeć mecze Ligi Konferencji UEFA? Plan transmisji na czwartek - 07.11

Polsat Sport 1:

18.35: Legia Warszawa - Dynamo Mińsk

20.50: Jagiellonia Białystok - Molde FK

Polsat Sport Premium 1:

17.00: Studio przedmeczowe

18.35: Legia Warszawa - Dynamo Mińsk

20.45: Studio pomeczowe

Polsat Sport Premium 2:

19.45: Studio przedmeczowe

20.50: Jagiellonia Białystok - Molde FK

23.00: Studio pomeczowe

Polsat Sport Premium 3:

20.50: FC Kopenhaga - Baskshehir FK

Redakcja