Jagiellonia Białystok została w poprzednim sezonie mistrzem Polski. Tytuł dla klubu z Podlasia był zaskoczeniem - przed rozpoczęciem rozgrywek nikt na nich nie stawiał. Tymczasem świetna praca sztabu szkoleniowego, połączona z dobrze zbudowaną i zbalansowaną kadrą, przyniosła kapitalny efekt.

Co istotne, zespół nie został poważnie osłabiony po wielkim sukcesie. Kadra zachowała swoją jakość, choć doszło do kilku zmian personalnych. W międzyczasie Jagiellonia wystartowała w eliminacjach europejskich pucharów. Najpierw były to kwalifikacje Ligi Mistrzów, później Ligi Europy. Po porażce w czwartej rundzie przeciwko Ajaksowi białostoczanie spadli do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA.

W niej odnaleźli się fantastycznie. Po trzech kolejkach mają na koncie komplet zwycięstw. Przeżyjmy jeszcze raz wielkie piłkarskie emocje!

1. kolejka: FC Kopenhaga - Jagiellonia Białystok 1:2

W pierwszej kolejce fazy zasadniczej Jagiellonię czekało teoretycznie najtrudniejsze wyzwanie. Zespół pojechał bowiem do Kopenhagi, aby spotkać się z zespołem, który w poprzednim sezonie wyszedł z grupy Ligi Mistrzów. Duńczycy byli zdecydowanymi faworytami, a białostoczanom mało kto dawał szansę choćby na remis. I faktycznie - gospodarze wyszli na prowadzenie już w 12. minucie. Jagiellonia nie poddała się jednak i dalej walczyła. To przyniosło efekt - najpierw wyrównał Afimico Pululu, a w doliczonym czasie gry gola na 2:1 strzelił Darko Czurlinow. Zwycięstwo mistrzów Polski było sensacją, o której mówiło się i pisało w Europie.

2. kolejka: Jagiellonia Białystok - Petrocub 2:0

W drugiej serii gier Jagiellonia zagrała u siebie. Do Białegostoku przyjechał mołdawski Petrocub. Tym razem polski klub stawiany był w roli faworyta. I choć zawodnicy Adriana Siemieńca długo męczyli się z rywalami, w końcu zdołali przełamać ich mur obronny. W 69. minucie strzelanie rozpoczął Afimico Pululu, który zaledwie trzy minuty później podwyższył na 2:0.

3. kolejka: Jagiellonia Białystok - Molde FK 3:0

W trzeciej kolejce Jagiellonia ponownie grała u siebie. Tym razem poprzeczka - przynajmniej teoretycznie - była jednak zawieszona wyżej. Do Białegostoku przyjechało bowiem norweskie Molde. Tymczasem podopieczni trenera Siemieńca szybko pokazali, że nie boją się nikogo. Już w szóstej minucie Pululu napoczął rywala, a w drugiej połowie w ślad za nim poszedł Kristoffer Normann Hansen. Skrzydłowy zdobył dwie bramki i ustalił wynik spotkania na 3:0.

Po trzech kolejkach Jagiellonia ma na koncie dziewięć punktów. Znajduje się w czubie tabeli, o czym więcej piszemy TUTAJ.

Terminarz Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji UEFA:

28 listopada 2024: NK Celje - Jagiellonia Białystok; godz. 18:45

12 grudnia 2024: Mlada Bolesław - Jagiellonia Białystok; godz. 21:00

19 grudnia 2024: Jagiellonia Białystok - NK Olimpija Lublana; godz. 21:00

