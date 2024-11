Pokonał Trumpa i znowu to zrobił. Najlepszy wynik od 2017 roku

Xu Si błyszczy podczas snookerowego turnieju International Championship. Chiński zawodnik awansował do półfinału, gdzie zmierzy się z największą legendą chińskiego snookera, Ding Junhuiem.

W 1/8 finału Xu Si sprawił ogromną sensację, pokonując Judda Trumpa. Chińczyk wygrał 6:4 i wyrzucił z turnieju faworyta. Jak się okazało, w ćwierćfinale Si ograł kolejnego Anglika. Tym razem triumfował 6:5 w starciu z Garym Wilsonem.

To nie była jedyna niespodzianka na tym etapie turnieju. Z zawodami pożegnał się legendarny John Higgins, którego niespodziewanie pokonał Chris Wakelin.

Przed Xu Si kolejne trudne starcie. W półfinale jego rywalem będzie Ding Junhui, najbardziej utytułowany chiński zawodnik w historii. Ding w ćwierćfinale ograł aktualnego mistrza świata, Kyrena Wilsona.

Dla Chińczyka awans do półfinału International Championship to wyrównanie najlepszego wyniku w karierze, jeśli chodzi o występy w rankingowych turniejach. W 2017 roku, kiedy był na początku zawodowej kariery, awansował do półfinału Indian Open, kiedy przegrał z Higginsem.