Legendarny siatkarz wprost o organizacji igrzysk w Polsce. "To nie jest dużo"

Czy to możliwe, że za kilkanaście lat w Polsce odbędą się igrzyska olimpijskie? Od pewnego czasu trwa debata na ten temat wśród ludzi polityki i sportu. Być może nasz kraj postara się o organizację tego typu imprezy w 2040 roku.

- Oczywiście jestem za tym, żeby spróbować powalczyć o igrzyska. Czy to jest realne? To już jest inne pytanie, na pewno trudniejsze. Umówmy się, igrzyska 2040 to brzmi abstrakcyjnie, bo to dopiero za 16 lat. Wiadomo, że gospodarza trzeba wybrać dużo wcześniej. Do decyzji, do przygotowania całej strategii, planu mamy 6-8 lat. To nie jest wcale dużo - zaznaczył Gruszka.

Polska jeszcze nigdy nie organizowała igrzysk olimpijskich. Ostatnio coraz głośniej mówi się o tym, że to Warszawa będzie chciała powalczyć o tę imprezę. Zdaniem wielu osób szanse są realne.

- Ja jestem zwolennikiem, bo chciałbym tak dużą i piękną imprezę w Polsce. Oczywiście, jeżeli będzie nas stać. Będziemy mogli nie tylko zbudować i poszerzyć infrastrukturę sportową, ale także wychować pokolenie młodych olimpijczyków, bo to jest najważniejsze. Odpowiedzialność całego polskiego sportu jest taka, żeby próbować wychować pokolenie olimpijczyków. Za 16 lat to dzieci, które teraz mają 2-3 latka, mogą być olimpijczykami w swoim najlepszym czasie - zakończył były siatkarz.

