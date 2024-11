Piotr Zieliński zapytany o zdjęcie z Cristiano Ronaldo. Ostra reakcja. "Nie interesuje mnie to"

Przypomnijmy - Polska przegrała z Portugalią w wyjazdowym meczu Ligi Narodów. Po końcowym gwizdku dziennikarze uchwycili moment, jak Zieliński i Nicola Zalewski robią sobie zdjęcie z Ronaldo. Niektórzy kibice czy eksperci uważali, że po tak wysokiej porażce zawodnicy polskiej kadry nie powinni skupiać się na tego typu aktywnościach.

Podczas konferencji przed poniedziałkowym meczem ze Szkocją zawodnik Interu został zapytany o tę kwestię. Jak przyznał, nie widzi niczego dziwnego w tym, że zrobił sobie zdjęcie z jednym z najlepszych piłkarzy na świecie.

- Nie interesuje mnie to, co dzieje się w mediach. Dla mnie Ronaldo to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, w historii. Miałem taką ochotę, zrobiłem sobie z nim zdjęcie i tyle. Przegraliśmy mecz, ale mam się schować w kącie? Podszedłem, zapytałem, zrobiliśmy zdjęcie i tyle w temacie - odpowiedział były zawodnik Napoli.

W poniedziałek Zieliński i spółka zmierzą się w domowym spotkaniu ze Szkocją. Będzie to kluczowy mecz dla piłkarzy Michała Probierza, jeśli chodzi o przyszłość polskiej kadry w dywizji A Ligi Narodów.

BS, Polsat Sport