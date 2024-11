Sensacyjne wieści ws. Neymara. Szykuje się powrót do byłego klubu!

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Neymara w Arabii Saudyjskiej dobiega końca. Cesar Luis Merlo poinformował, że Brazylijczyk w przyszłym sezonie będzie reprezentował inny klub.

O przyszłości 32-latka mówi się od jakiegoś czasu. Neymar nie może nazwać przygody z Al Hilal do udanych - od sierpnia 2023 roku rozegrał zaledwie siedem spotkań, w których strzelił gola i zaliczył trzy asysty. Przez kontuzje nie był jednak w stanie rozwinąć skrzydeł.



Niedawno Neymar wrócił do gry po ponad rocznej przerwie i niespełna 30 minut później doznał kolejnego urazu. Jego umowa z Al Hilal wygasa w 2025 roku i choć klub zastrzegł sobie możliwość rocznego przedłużenia, to wszystko wskazuje na to, że obie strony osiągną porozumienie ws. zakończenia współpracy.

Ceniony brazylijski dziennikarz Cesar Luis Merlo poinformował w serwisie "X" (dawniej Twitter), że Neymar ma już ustne porozumienie z klubem, w którym zaczynał profesjonalną karierę. Chodzi oczywiście o Santos.

Neymar występował w tym klubie w latach 2009-2013. Rozegrał 225 spotkań, w których strzelił 136 goli i zaliczył 64 asysty. Swoją świetną dyspozycją zapracował na transfer do Barcelony - całkowita suma transferu wyniosła ok. 88 mln euro.