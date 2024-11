Totalna dominacja w walce legend UFC. I ten nokaut! Wideo obiegnie świat

Pierwsza runda bezapelacyjnie należała do "Bonesa", który kontrolował przebieg pojedynku w stójce, obalił Miocica po "wycięciu" i obijał go potężnymi łokciami z góry aż do końca odsłony. Amerykanin chorwackiego pochodzenia nie miał zbyt dużo argumentów, aby zagrozić mistrzowi. Po syrenie kończącej rundę widać było rozcięcie pod okiem byłego czempiona królewskiej kategorii wagowej.

Drugie starcie toczyło się w stójce, gdzie aktywniejszy był Jones. Dobrze pracował głową, nie pozwalając Miocicowi rozwinąć skrzydeł. Były mistrz wagi ciężkiej ograniczał się do pojedynczych uderzeń i kopnięć. Widać było, że pierwsza odsłona wymęczyła 42-latka, który ciężko oddychał. Jones był zdecydowanie szybszy i celniejszy, czym zapewnił sobie przewagę na kartach punktowych.

Trzecia odsłona rozpoczęła się od szarży Amerykanina chorwackiego pochodzenia, jednak mistrz skutecznie odparł jego atak i sam wyprowadził kilka dobrych uderzeń, którymi zamroczył swojego rywala. "Bones" widział, że wygrywa i starał się uspokoić przebieg pojedynku. Raz po raz obijał korpus oraz rozcięty policzek byłego czempiona królewskiej kategorii wagowej, czym zabierał mu coraz więcej tlenu. Pod koniec rundy Jones wymierzył obrotowe kopnięcie na korpus Miocica i trafił w wątrobę. 42-letni zawodnik osunął się na ziemię, gdzie został dobity przez "Bonesa", a sędzia przerwał pojedynek. 37-latek po raz pierwszy obronił pas wagi ciężkiej UFC.

Zawodnik z Euclid w wywiadze po walce ogłosił zakończenie kariery. Miocic, uznawany za jednego z najlepszych mistrzów wagi ciężkiej w historii UFC, zakończył swoją imponującą przygodę ze sportami walki. Podczas 13-letniej kariery w organizacji zdobył on pas mistrza i obronił go trzykrotnie, co jest rekordem w kategorii ciężkiej.

