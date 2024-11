Znamy datę drugiej edycji Superpucharu Polski. Organizatorzy zapowiadają jeszcze większą liczbę atrakcji

Pierwsza edycja Superpucharu zapisała się w historii jako największe wydarzenie w klubowej piłce ręcznej w Polsce. W Atlas Arenie zasiadło ponad 8 000 kibiców, którzy stworzyli na trybunach fantastyczną atmosferę. Na parkiecie wystąpiło łącznie 43 reprezentantów i reprezentantek różnych krajów, w tym medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy.



Na parkiecie triumfowała kobieca drużyna KGHM Zagłębia Lubin, pokonując KPR Gminy Kobierzyce 23:21. W męskim starciu lepsza okazała się ORLEN Wisła Płock, nie dając szans w meczu na szczycie Industrii Kielce 27:23. Obie drużyny sięgnęły po potrójną koronę wygrywając odpowiednio ORLEN Superligę Kobiet i ORLEN Superligę, ORLEN Puchar Polski oraz Superpuchar Polski.



Druga edycja Superpucharu Polski już 30 sierpnia 2025 roku



- Pierwsza edycja Superpucharu Polski w piłce ręcznej, która odbyła się na początku września okazała się ogromnym sukcesem. Na widowni Atlas Areny bawiło się ponad 8 tysięcy kibiców. Przyjechali fani wszystkich czterech drużyn, które grały o to trofeum, a dodatkowo łodzianie przyszli ciekawi piłki ręcznej na najwyższym poziomie. Już wiemy, że powtórzymy ten Superpuchar także w przyszłym roku – 30 sierpnia 2025 roku. Dla nas istotne jest to, że pokazując piłkę ręczną na tak wysokim poziomie, mamy nadzieję, że w Łodzi wzrośnie zainteresowanie tą dyscypliną sportu, a nasze miasto znów stanie się znaczącym punktem na mapie „szczypiorniaka”. Tym bardziej, że wśród osób, które oglądały pierwszą edycję Superpucharu, dużo było dzieci i młodzieży, dla których mógł to być pierwszy kontakt z tą piłką ręczną. A może właśnie w niej odnajdą swoją sportową drogę. Już proszę zaznaczyć sobie w kalendarzu na przyszły rok datę – sobotę, 30 sierpnia. Tym bardziej, że już można kupować bilety na to wydarzenie. Zapraszamy do Łodzi – mówi Adam Pustelnik, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi.

Superpuchar Polski to nie tylko wydarzenie sportowe



Dwa mecze na najwyższym poziomie to nie wszystko. Przy okazji Superpucharu Polski otwarty był również Superpuchar Park, czyli specjalna strefa kibica piłki ręcznej. Na fanów czekał szereg atrakcji: możliwość oddania skoku na bungee, foodtrucki z menu przeznaczonym zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, koncert DJ na specjalnie przygotowanej scenie, możliwość spotkania legend piłki ręcznej, strefy sponsorów z różnymi aktywnościami oraz sklepy kibica.



Podczas wydarzenia kibice mieli możliwość zarejestrowania się jako potencjalni dawcy szpiku w bazie DKMS, a firma Gorenje zobowiązała się do przekazania 100 zł za każdą rzuconą bramkę na rzecz fundacji Cancer Fighters.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Superpuchar Polski był wydarzeniem, w którym uczestniczyły nie tylko topowe zespoły piłki ręcznej, ale udało się również zrealizować szereg wydarzeń towarzyszących, które ubarwiły widowisko. Zorganizowaliśmy turnieje 1 na 1 dla najmłodszych, przygotowaliśmy dedykowaną strefę dla kibiców przed Atlas Areną, zadbaliśmy o wyjątkową oprawę wizualną spotkania. To tylko niektóre z atrakcji jakie czekały na kibiców. Poprzeczkę stawiamy jednak jeszcze wyżej. Liczę, że przyszłoroczna edycja przyciągnie na trybuny jeszcze więcej fanów, na kibiców będzie czekało jeszcze więcej atrakcji, o których będziemy systematycznie informować. Superpuchar Polski zainauguruje sezon 2025/2026 ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet. Chciałbym podziękować Urzędowi Miasta Łodzi oraz Atlas Arenie za doskonałą współpracę oraz Związkowi Piłki Ręcznej w Polsce za wsparcie przy organizacji wydarzenia – mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.



Doskonała okazja do promocji piłki ręcznej



Przy okazji Superpucharu Polski odbyło się wiele inicjatyw promujących piłkę ręczną zarówno wśród najmłodszych, jak i wśród mieszkańców Łodzi. Mieszkańcy województwa łódzkiego byli 7 września najliczniejszą grupą na trybunach.



W czerwcu w otoczeniu łódzkiej Atlas Areny odbył się Łódzki Festiwal Piłki Ręcznej, w którym wzięło udział blisko 500 dzieci z osiemnastu łódzkich szkół podstawowych. Przy okazji Superpucharu Polski zorganizowano również kilka turniejów piłki ręcznej 1 na 1, w których wzięło udział łącznie ponad 800 dzieci, a w łódzkiej Manufakturze odbył się trening piłki ręcznej dla najmłodszych, który poprowadziłł trener reprezentacji Polski, Marcin Lijewski.



„Bardzo cieszy mnie, że Superpuchar Polski zawitał do Łodzi. Panują tu doskonałe warunki do rozwoju piłki ręcznej, a pierwsza edycja zakończyła się ogromnym sukcesem. Popularyzacja dyscypliny w nowych ośrodkach miejskich i wśród młodzieży to kluczowe kwestie, na których nam najbardziej zależy. Dziękuję za doskonałą współpracę Urzędowi Miasta Łodzi oraz Superlidze. Zapraszam wszystkich kibiców do zakupu biletów i pojawienia się na drugiej edycji Superpucharu Polski – dodaje Sławomir Szmal, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Informacja Prasowa