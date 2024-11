Skandal po meczu reprezentacji. Selekcjoner zaatakowany przez policjanta!

W poniedziałkowym (18 listopada) spotkaniu ostatniej kolejki fazy grupowej eliminacji Pucharu Narodów Afryki Libia zremisowała z Beninem 0:0, co oznaczało, że goście pojadą na turniej finałowy, zaś gospodarze zakończą kwalifikacje na ostatnim miejscu w grupie D.

Jak donosi nigeryjski portal Legit, po ostatnim gwizdku drużyna Beninu była bardzo długo przetrzymywana w szatni stadionu w Trypolisie. Służby porządkowe tłumaczyły to względami bezpieczeństwa. Obawiano się bowiem, że rozwścieczeni eliminacyjnymi niepowodzeniami kibice Libii mogą próbować wyładować swą złość na zawodnikach gości.

Drużyna popularnych "Gepardów" czekała więc w szatni co najmniej kilkadziesiąt minut, aż miejscowi fani wyjdą ze stadionu i rozejdą się do domów. Reprezentacji Beninu nie uchroniło to jednak przed agresją, a skandal jest tym większy, że dopuścił się jej ktoś, kto miał... pilnować porządku!

Nigeryjski Legit podaje, że kiedy Benińczycy szykowali się już do wyjazdu ze stadionu, zostali zaatakowani przez... libijskiego policjanta! Poturbowani mieli zostać niemiecki selekcjoner Gernot Rohr oraz jeden z ochroniarzy reprezentacji.

Zarówno trenerowi, jak i ochroniarzowi nic poważnego się nie stało, ale Niemiec nie krył oburzenia tym, że Afrykańska Konfederacja Piłkarska (CAF) pozwoliła w ogóle Libii, o której jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że stoi na skraju wojny domowej, na rozegranie tego meczu u siebie, a nie na neutralnym terenie.