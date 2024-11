Dominacja siatkarzy Asseco Resovii! Wywalczyli awans po jednostronnej rywalizacji

Początek spotkania do gra do "jednej bramki". Rzeszowianie dominowali i ich przewaga bardzo szybko osiągnęła dziesięć oczek – po ataku Bartosza Bednorza było 14:4. Rzeszowianie punktowali rywali do stanu 17:4, a później ich gra trochę się zacięła. Goście zaskoczyli ich zagrywką, bo dwa asy posłał Maksim Shkredau, a jednego Cas Abraham. Różnica była jednak zbyt duża, by zagrozić gospodarzom. Błąd przyjezdnych ustalił wynik tej partii na 25:15.

Druga odsłona rozpoczęła się od serii wygranych akcji rzeszowian (5:0). Po kolejnej serii, gdy w polu serwisowym zagościł Stephen Boyer, różnica wzrosła do dziesięciu punktów (13:3). Dominacja gospodarzy trwała do końca. Boyer posłał asa na wagę piłki setowej (24:10), a brakujący punkt dał ekipie Resovii błąd rywali (25:11).

Dwa wygrane sety przypieczętowały awans Asseco Resovii, a trzecia partia nie miała już wpływu na pucharową rywalizację. Początek był wyrównany (9:9), ale w środkowej części seta rzeszowianie znów przejęli inicjatywę. Poszły dwie punktowe serie (16:11, 20:14) i gospodarze spokojnie zmierzali po zwycięstwo. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Jakub Bucki (25:17).

Najwięcej punktów: Bartosz Bednorz (17), Stephen Boyer (12) – Asseco Resovia; Cas Abraham (12) – Orion Stars. Gospodarze dominowali w ataku, polu serwisowym (11–4) i bloku (12–4). MVP: Bartosz Bednorz (13/20 = 65% skuteczności w ataku + 4 bloki).

W 1/8 finału rzeszowianie zagrają z klubem VK Lvi Praha. Drużynę tę prowadzi były trener Indykpolu AZS Olsztyn – Juan Manuel Barrial. W poprzedniej rundzie w czeskim starciu siatkarze z Pragi wyeliminowali Black Volley Beskydy (3:0 i 3:0).

Asseco Resovia Rzeszów – Orion Stars Doetinchem 3:0 (25:15, 25:11, 25:17)

Asseco Resovia: Łukasz Kozub, Klemen Cebulj, Dawid Woch, Stephen Boyer, Bartosz Bednorz, Patryk Niemiec – Michał Potera (libero) oraz Adrian Staszewski, Cezary Sapiński, Jakub Bucki, Gregor Ropret. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Orion Stars: Jannes Van der Ham, Lubos Bartunek, Tom Koops, Beau Wortelboer, Maksim Shkredau, Luuk Hoge Bavel – Edvin Svärd (libero) oraz Kees Merkx, Cas Abraham, Owen Chun, Kevin Saar. Trener: Dirk Sparidans.