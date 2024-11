Polskie siatkarki bohaterkami niezwykłego kalendarza na 2025 rok

Mistrzowie i mistrzynie sportu i czworonożni przyjaciele to temat kalendarzy, które wydały trzy włoskie kluby we współpracy z Krajową Agencją Ochrony Zwierząt. Wśród nich siatkarski gigant Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, którego barwy reprezentują dwie Polki – Joanna Wołosz i Martyna Łukasik.

Benetton Rugby, Nutribullet Treviso Basket oraz Prosecco Doc Imoco Volley to kluby, które wydały swoje kalendarze we współpracy z Krajową Agencją Ochrony Zwierząt, organizacją opiekującą się bezdomnymi lub porzuconymi zwierzętami. Zawodnicy i zawodniczki tych drużyn pozowali do zdjęć z pieskami i kotkami.





Projekt ma na celu nie tylko podnosić świadomość dotyczącą adopcji zwierząt, ale przede wszystkim jest akcją charytatywną. Dochód zostanie przekazany na oddział pediatryczny szpitala w Treviso, a także na rzecz instytutu onkologicznego. Sprzedaż kalendarzy ruszyła 20 listopada, można je nabyć w Internecie, a także stacjonarnie, podczas meczów drużyn, które wzięły udział w projekcie.

Joanna Wołosz i Martyna Łukasik na zdjęciach w kalendarzu Imoco Volley na 2025 rok. /fot. calendarioperazza.it

W kalendarzu Imoco Volley znalazły się zdjęcia dwóch polskich siatkarek. Joanna Wołosz, która gra w klubie z Conegliano od 2017 roku i pełni rolę kapitana drużyny, jest bohaterką marca. Martyna Łukasik, która do włoskiego giganta dołączyła przed obecnym sezonem, pojawia się w sierpniu.