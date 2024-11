Fatalna kontuzja gwiazdy tenisa. "Wywiercili mi dziury". Teraz wraca do gry

Styczeń 2023 rok. To wtedy Nick Kyrgios z powodu kontuzji kolana wycofał się z Australian Open. 29-latek stracił połowę sezonu, ale wraz ze sztabem podjął decyzję o powrocie do gry w sezonie trawiastym. Niestety zmagania w Stuttgarcie Australijczyk okupił kolejnym urazem. Tym razem nadgarstka. Ból był tak ogromny, że utrudniał mu normalne funkcjonowanie.

- Przeszedłem rekonstrukcję nadgarstka. Lekarze wywiercili cztery dziury w mojej ręce. Gips uniemożliwiał mi ruch przez dwanaście tygodni. Po jego zdjęciu czułem się jak dziecko. Musiałem na nowo uczyć się używać nadgarstka. Wniesienie zakupów czy podnoszenie przedmiotów sprawiało mi ogromny ból - przyznał Kyrgios.

W takim stanie Australijczyk nawet nie marzył o powrocie do gry. 29-latek został ekspertem jednej z telewizji, co w zestawieniu z jego charakterem i temperamentem szybko przyniosło sukces. W trakcie Wimbledonu Kyrgios spotkał się na korcie z Novakiem Djokoviciem. Jak sam przyznaje, Serb zmotywował go do walki o powrót do zawodowego sportu.

- Trenowaliśmy z Novakiem. W pewnym momencie powiedział mi, że nie wyglądam na człowieka, który ma kontuzję. To był kluczowy moment. Poczułem dużą dawkę motywacji. Pomyślałem sobie, że faktycznie robię postępy, których do tego czasu nawet nie zauważałem. Zrozumiałem wtedy, że jestem gotowy wrócić do gry.

Kyrgios wróc na kort już pod koniec 2024 roku. 29 grudnia Australijczyk weźmie udział w turnieju Brisbane International, o czym poinformowali organizatorzy zmagań.

