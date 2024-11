Świątek pożegnała Nadala. Wielkie wzruszenie Polki. "Po prostu nie mogę"

"To był mój ostatni mecz w singlu". Tymi słowami Rafael Nadal zwrócił się do kibiców po porażce z Boticem van de Zandschulpem 4:6, 4:6 w pierwszym pojedynku singlowym Hiszpanii z Holandią w ćwierćfinale turnieju drużynowego Davis Cup w Maladze. Hiszpan zakończył karierę, a świat żegna wielkiego mistrza. Hołd Nadalowi oddała między innymi Iga Świątek.

Ten moment zbliżał się nieubłaganie. We wtorek Rafael Nadal zakończył tenisową karierę. Karierę, której nie sposób opisać jednym zdaniem. To, co przez lata na korcie wyczyniał Hiszpan, lepiej niż słowa obrazują liczby. 22 tytuły wielkoszlemowe i 92 zwycięstwa w turniejach rangi ATP. 38-latek wraz z Rogerem Federerem i Novakiem Djokoviciem przez kilkanaście lat zdominowali męski tenis.

Już przed startem turnieju David Cup, pewne było to, że będzie to ostatni raz, kiedy Hiszpan wyjdzie na kort. Nadal przegrał w dwóch setach z Holendrem Boticem van de Zandschulpem, ale sam mecz i jego wynik zeszły na drugi, a nawet trzeci plan. Ostatecznie Hiszpania przegrała 1:2 z Holandią, a 38-latek pożegnał się z kibicami w niezwykle wzruszający sposób.

Z zakończeniem kariery przez Nadal nie mogą pogodzić się nie tylko kibice Hiszpana. Nie od dziś wiadomo, że 38-latek ma fanów i fanki również w świecie sportu, a nawet w swojej dyscyplinie. Jedną z nich jest Iga Świątek. Polka wielokrotnie przyznawała, że podziwia swojego idola a sam Nadal był i jest dla niej inspiracją pod każdym sportowym względem.

Po pożegnaniu Nadala ze światowymi kortami Polka za pośrednictwem Instagrama opublikowała serię zdjęć z Hiszpanem, okraszoną podpisem: "I just can't" ("Po prostu nie mogę"). Dodała też płaczącą minkę.

W ostatnich latach Nadal więcej czasu niż na korcie spędzał w gabinetach lekarskich. W tegorocznym sezonie Hiszpan opuścił wszystkie turnieje wielkoszlemowe z wyjątkiem Rolanda Garrosa. Ukoronowaniem kariery Hiszpana miał być kolejny medal olimpijski, ale 38-latek przegrał w drugiej rundzie z Novakiem Djokoviciem, a w grze podwójnej wraz z Carlosem Alcarazem dotarł do ćwierćfinału imprezy.

