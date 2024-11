Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka drużyny szpadzistek

Dzięki temu do wypełnienia pozostaje już tylko jedna luka na podium spośród trzech broni – kobieca szabla. I może się okazać, że wcale nie trzeba będzie na taki sukces czekać przesadnie długo, bo nasze szablistki w pierwszym w tym sezonie występie w Pucharze Świata doszły aż do finału, bijąc po drodze aktualne mistrzynie i wicemistrzynie olimpijskie!

Ale wróćmy do szpadzistek. Do Paryża ekipa trenera Bartłomieja Języka leciała w glorii mistrza świata, ten tytuł Polki wywalczyły rok wcześniej w Mediolanie. Z tamtego złotego składu szkoleniowiec na igrzyska zabrał Renatę Knapik-Miazgę i Martynę Swatowską-Wenglarczyk, a czteroosobowy zespół uzupełniły wracająca do sportu po przerwie macierzyńskiej doświadczona Aleksandra Jarecka oraz niespodziewana mistrzyni Polski, zaledwie 20-letnia Alicja Klasik.

W turnieju indywidualnym Polki nie poszalały, choć Klasik najpierw wyeliminowała znakomitą Włoszkę Giulię Rizzi, a w bitwie o ćwierćfinał minimalnie po dogrywce uległa doświadczonej Estonce Nelli Differt.

Więcej o drużynie szpadzistek można przeczytać TUTAJ.

90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski - WIOŚLARSTWO

2. Natalia Bukowiecka - LEKKOATLETYKA

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk - SZERMIERKA

4. Aleksandra Kałucka - WSPINACZKA SPORTOWA

5. Jakub Kochanowski - SIATKÓWKA

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier - SHORT TRACK

7. Wilfredo Leon - SIATKÓWKA

8. Robert Lewandowski - PIŁKA NOŻNA

9. Ksawery Masiuk - PŁYWANIE

10. Aleksandra Mirosław - WSPINACZKA SPORTOWA

11. Katarzyna Niewiadoma - KOLARSTWO

12. Wojciech Nowicki - LEKKOATLETYKA

13. Ewa Pajor - PIŁKA NOŻNA

14. Daria Pikulik - KOLARSTWO

15. Jeremy Sochan - KOSZYKÓWKA

16. Ewa Swoboda - LEKKOATLETYKA

17. Julia Szeremeta - BOKS

18. Angelika Szymańska - JUDO

19. Iga Świątek - TENIS

20. Katarzyna Wasick - PŁYWANIE

21. Joanna Wołosz - SIATKÓWKA

22. Jan Zieliński - TENIS

23. Bartosz Zmarzlik - ŻUŻEL

24. Klaudia Zwolińska - KAJAKARSTWO GÓRSKIE

25. DAMIAN ŻUREK - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE