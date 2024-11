Tie-break rozstrzygnął mecz Tauron Ligi. Kontuzja polskiej siatkarki

Premierowa partia przyniosła sporo emocji w końcówce. Radomianki prowadziły już 21:15, ale przyjezdne najpierw zmniejszyły straty (21:19), a później popisały się kolejną punktową serią i po asie Natalii Kecher miały piłkę setową (23:24). Jeszcze odpowiedziała Monika Gałkowska, ale rywalizację na przewagi wygrała drużyna z Opola. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Guewe Diouf (24:26).

Początek drugiej odsłony to wyrównana rywalizacja obu zespołów (10:10). W środkowej części seta przewagę zaczęły budować siatkarki Radomki. Na domiar złego dla opolanek, przy stanie 16:13 urazu doznała rozgrywająca Julia Bińczycka, która musiała opuścić boisko. Ta sytuacja wyraźnie wpłynęła na grę siatkarek UNI i poszła seria gospodyń przy zagrywkach Moniki Gałkowskiej, która właściwie rozstrzygnęła seta (21:13). Punktowy blok radomianek ustalił wynik tej partii na 25:16.

Radomka dominowała również w trzecim secie, rozpoczynając go serią wygranych akcji (4:0). Rywalki zerwały się do walki (7:6), był to jednak chwilowy przebłysk, bo gospodynie szybko odbudowały przewagę (13:9, 18:11). Pewnie wygrały 25:15, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Kristiine Miilen (22:25).

W czwartej odsłonie opolanki wróciły do gry. Uzyskały przewagę na początku (4:7), później gospodynie wyrównały wynik, ale siatkarki UNI skutecznie grały w ofensywie, w czym brylowała Katarzyna Zaroślińska-Król i znów odskoczyły (16:19). Radomianki miały kontakt z rywalkami w końcówce (22:23), ale Marta Pamuła wywalczyła piłkę setową, a błąd gospodyń zamknął seta (22:25).

Spotkanie rozstrzygnęło się więc w tie-breaku. W nim wyrównana walka trwała do stanu 7:7, a później poszła punktowa seria ekipy z Radomia (11:7). Gospodynie nie wypuściły już przewagi z rąk. Kamila Witkowska posłała asa, atak Moniki Gałkowskiej dał piłkę meczową (14:8), a błąd opolanek zakończył spotkanie (15:9).

Skrót meczu Radomka - UNI:



Najwięcej punktów: Monika Gałkowska (26), Kamila Witkowska (20), Kristiine Miilen (13), Laura Milos (12) – Radomka; Katarzyna Zaroślińska-Król (30), Guewe Diouf (17) – UNI. MVP: Izabela Śliwa.

MOYA Radomka Radom – UNI Opole 3:2 (24:26, 25:16, 25:15, 22:25, 15:9)

Radomka: Monika Gałkowska, Marija Jordanowa, Victoria Mayer, Laura Milos, Martyna Piotrowska, Kamila Witkowska – Izabela Śliwa (libero) oraz Dagmara Dąbrowska, Kornelia Garita, Kristiine Miilen, Milka Stijepic. Trener: Jakub Głuszak.

UNI: Julia Bińczycka, Guewe Diouf, Natalia Kecher, Elan McCall, Katarzyna Połeć, Katarzyna Zaroślińska-Król – Adriana Adamek (libero) oraz Aleksandra Cygan, Piper Matsumoto, Marta Pamuła, Paulina Reiter. Trener: Nicola Vettori.