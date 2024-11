Grał z Messim, a teraz ma być jego trenerem. Pozostały formalności

Mascherano to były zawodnik Barcelony i reprezentacji Argentyny. Jak podaje argentyński dziennikarz Cesar Luis Merlo, 40-latek zostanie nowym trenerem Interu Miami. Zastąpi on na tym stanowisku Gerardo Martino, który zrezygnował z prowadzenia klubu z powodów osobistych. Srebrny medalista mistrzostw świata z 2014 roku dołączy do klubu po zakończeniu wymiany dokumentów z argentyńską federacją piłkarską.

147-krotny reprezentant kraju ostatnio pełnił funkcję szkoleniowca reprezentacji Argentyny do lat 20 i ma za sobą bogatą karierę piłkarską, w tym wspólne występy z Messim w Barcelonie i kadrze narodowej. Jego doświadczenie na boisku oraz w roli trenera młodzieżowych ekip ma pomóc w rozwoju Interu Miami, który liczy na poprawę wyników drużyny w nadchodzących sezonach.

Klub należący do Davida Beckhama zakończył ostatni sezon MLS na etapie play-off, odpadając w pierwszej rundzie po porażce z Atlantą United. Wybór Mascherano na nowego trenera jest postrzegany jako krok w kierunku wzmocnienia zespołu oraz szkolenia i wprowadzania młodzieży do pierwszej drużyny.