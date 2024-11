La Liga: Celta Vigo - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Po porażce w San Sebastian z Realem, FC Barcelona nie ma miejsca na kolejne straty punktów. W sobotę, na Abanca Balaidos, "Dumę Katalonii czeka trudne wyzwanie. Tak należy postrzegać spotkania z lokalną i nieobliczalną Celtą Vigo.

W ostatnich pięciu ligowych meczach Celta sięgnęła po siedem punktów. Zwycięstwo z Getafe i cenny remis z Realem Betis sprawiły, że drużyna z Vigo zajmuje 11. miejsce. Na papierze "Duma Katalonii" jest więc zdecydowanym faworytem do zwycięstwa.

"Duma Katalonii" z 33. punktami na koncie prowadzi w ligowej tabeli. Ostatnia porażka z Realem Sociedad to znak, że zespół Flicka ma jednak sporo mankamentów i pod nieobecność Lamine Yamala nie jest tak groźna dla rywali. Tym co może cieszyć kibiców "Blaugrany" jest powrót do gry kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Polak wyleczył drobny uraz pleców i zdaniem hiszpańskiej prasy będzie do dyspozycji Flicka już w sobotniej potyczce z Celtą.

W ostatnich dziesięciu meczach pomiędzy obiema ekipami Barcelona wygrywała sześciokrotnie. Ostatnie spotkanie również zakończyło się wygraną "Dumy Katalonii" 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Celta Vigo - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

