Reprezentacja Polski koszykarzy z Łukaszem Kolendą i Danielem Gołębiowskim, którzy zastąpili Jakuba Nizioła i Przemysława Żołnierewicza trenowała w Tallinnie przed meczem 4. kolejki eliminacji mistrzostw Europy 2025 z Estonią. W niedzielę Polacy przeprowadzą jeszcze poranny trening.





Biało-Czerwoni chcą zrewanżować się rywalom za czwartkową porażkę we Włocławku 78:82, która była ich trzecią przegraną w eliminacjach i jednocześnie piątą z rzędu w meczach o punkty w tym roku. Polacy jako współgospodarze sierpniowego Eurobasketu mają zapewniony udział w tym turnieju.

Estończycy są sensacyjnymi liderami tabeli grupy H, mają komplet zwycięstw, po tym jak w lutym pokonali Macedonię Płn. i Litwę, a teraz Polskę. Gospodarze niedzielnego meczu są bliscy awansu do finałów. Awans do ME wywalczą po trzy czołowe zespoły z każdej z grup bez gospodarzy, zaś w grupach z gospodarzami po dwie najlepsze drużyny.

25-letni Kolenda (AMW Arka Gdynia), którego zabrakło w składzie, tak jak Gołębiowskiego, w meczu we Włocławku, jest wiceliderem strzelców Orlen Basket Ligi - zdobywa średnio 21,7 pkt oraz ma 3,9 asysty w spotkaniu. Nizioł występujący w lidze francuskiej w meczu z Estonią punktów nie zdobył, a Żołnierowicz z wicemistrza Polski Kinga Szczecin, uzyskał 2 pkt.

- Bardzo żałuję, że nie udało się wygrać, przede wszystkim dla kibiców, którzy przyszli nas dopingować we Włocławku. "Przetrwaliśmy to", teraz trzeba robić jakieś postępy w grze i mam nadzieję, że to się uda już w niedzielę. Każdy musi dać z siebie więcej i zagrać lepiej. To wizualnie nie wyglądało dobrze i wynik też nie był dobry. Bijemy się w piersi i zrobimy wszystko co w naszej mocy, by to zmienić i pchać do przodu - powiedział Jakub Schenk na stronie PZKosz., który w czwartek doznał urazu nosa, ale nie okazał się on na szczęście poważny.

Estonia - Polska. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Estonia - Polska na Polsatsport.pl w niedzielę od 17:00.

