Kajetanowicz i Szczepaniak coraz bliżej kolejnego podium w mistrzostwach świata!

Kolejny niezwykle wymagający etap Rajdu Japonii dobiegł końca. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak zakończyli go zwycięstwem na superoesie Toyota Stadium, pokonując wszystkie załogi WRC2 i WRC2 Challenger. Główni konkurenci Polaków do kolejnego podium w mistrzostwach świata uszkodzili dziś samochód i tracąc ponad pół godziny spadli daleko w klasyfikacji.

Sobota była jeszcze dłuższym dniem niż piątkowy etap. Załogi o 6:00 rano wyjeżdżały z parku zamkniętego, a ostatni odcinek specjalny kończyły dopiero po trzynastu godzinach. Kajetanowicz i Szczepaniak utrzymywali dzisiaj solidne tempo, jednak najważniejsze – uniknęli większych błędów. Te przydarzyły się konkurentom, m.in. duetowi Solans/Sanjuan. Główni konkurenci ORLEN Rally Teamu uszkodzili zawieszenie i zmuszeni byli do naprawy na odcinku specjalnym. Ich strata na koniec dnia wynosi ponad 41 minut i praktycznie przestali zagrażać Polakom w drodze po szóste podium w klasyfikacji sezonowej Rajdowych Mistrzostw Świata.



– Kończymy trzeci dzień rywalizacji tym samym odcinkiem specjalnym, od którego rozpoczynaliśmy rajd. Na stadionie ponownie odbyło się wielkie show, oglądane przez tysiące kibiców. Przy ich dopingu i ku naszej uciesze wygraliśmy ten superoes. Po wczorajszych trudnościach i błędzie, kiedy zgniotłem tłumik i straciliśmy kompletnie moc, strata czasowa jest niestety bardzo duża. Z drugiej strony dzięki dzisiejszej dobrej jeździe zbliżyliśmy się do kolejnego, szóstego już podium mistrzostw świata. To był główny cel. Cieszę się, że tutaj jesteśmy, mam dużo przyjemności z jazdy zarówno na takim przyczepnym stadionie, jak i na odcinkach, gdzie mamy dużo mniejszą przyczepność z powodu liści i błota. Jeszcze długa niedziela przed nami, dłuższa niż standardowo. Natomiast my jesteśmy gotowi, nawet pomimo tego, że już drugi dzień siedzieliśmy w samochodzie czternaście godzin – podsumował Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.



Niedziela będzie finałowym etapem zmagań w Rajdzie Japonii i mierzy ponad 70 kilometrów. Załogi rozpoczną rywalizację od OS 17 Nukata 1 (20,23 km, godz. 23:39 czasu polskiego), następnie pokonają OS 18 Lake Mikawako 1 (13,98 km, godz. 0:35) i ponownie OS 19 Nukata 2 (20,23 km, godz. 1:38). Po 15-minutowym serwisie pojawią się na trzecim przejeździe superoesu Toyota Stadium (2,15 km, godz. 4:17) i kończącym rajd OS 21 Power Stage Lake Mikawako 2 (13,98 km, 6:15).



Rajd Japonii 2024 - nieoficjalna klasyfikacja WRC2 Challenger po OS 16:



1. Griazin/Aleksandrow (Citroën C3 Rally2) 2:47:43,9

2. Pajari/Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) +1:25,3

3. Arai/Matsuo (Škoda Fabia R5) +2:16,7

4. Kovalainen/Kitagawa (Toyota GR Yaris Rally2) +2:46,1

5. Ingram/Kihurani (Toyota GR Yaris Rally2) +3:54,7

6. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +6:19,1

7. Kogure/Luhtinen (Toyota GR Yaris Rally2) +7:44,5

8. Katsuta/Kimura (Toyota GR Yaris Rally2) +8:54,4

9. Nutahara/Azuma (Toyota GR Yaris Rally2) +12:08,1

10. Chwist/Heller (Škoda Fabia RS Rally2) +12:43,8

