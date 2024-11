Kolejne problemy w szeregach Realu. Kluczowy zawodnik kontuzjowany

Real zmaga się z kolejnymi problemami kadrowymi przed kluczowym meczem Ligi Mistrzów z liderującym w lidze angielskiej Liverpoolem. Vinicius, czyli jeden z najważniejszych zawodników drużyny, doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda, co może wykluczyć go z gry nawet do końca roku. To poważny cios dla zespołu, który już teraz boryka się z licznymi urazami w składzie. Na liście kontuzjowanych są m.in. Rodrygo, Aurelien Tchouameni, czy Dani Carvalaj.

Brazylijczyk był kluczowym graczem ekipy "Królewskich" w tym sezonie. W 18 meczach w rozgrywkach ligowych i europejskich zdobył 12 goli i zanotował 8 asyst. Jego nieobecność może znacząco wpłynąć na ofensywne możliwości drużyny, zwłaszcza w kontekście nadchodzących spotkań. Real zajmuje dopiero 18. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów z sześcioma punktami na koncie. Przegrali z Lille (0:1) i w ostatniej kolejce z AC Milanem (1:3), natomiast wygrali na inaugurację z VfB Stuttgartem (3:1) oraz w rewanżu za finał poprzedniej edycji z Borussią Dortmund (5:2).

Klub potwierdził uraz Viniciusa w oficjalnym komunikacie, zaznaczając, że zawodnik będzie pod stałą opieką medyczną. Sam 24-latek odniósł się do swojej kontuzji na platformie X, gdzie publicznie skrytykował napięty terminarz, z jakim muszą mierzyć się piłkarze, obarczając go winą za swoje problemy zdrowotne. Na koniec krótkiego wpisu dodał, że cierpliwie czeka na powrót do pełnej sprawności.