UEFA podjęła decyzję w sprawie Polaka! Wielkie wyróżnienie

Postawa reprezentacji Polski w ostatnich rozgrywkach Ligi Narodów rozczarowała i trudno szukać pozytywów po spadku z Dywizji A, jednak w ostatniej kolejce jeden z Biało-Czerwonych zwrócił uwagę piłkarskiej Europy. Teraz UEFA postanowiła go wyróżnić.

W ostatniej kolejce zmagań grupowych Ligi Narodów Polacy podejmowali na PGE Narodowym Szkocję. Podopiecznym Michała Probierza wystarczał remis, by zapewnić sobie grę w barażu o utrzymanie. W ostatniej minucie meczu straciliśmy bramkę i ostatecznie przegraliśmy 1:2. To oznaczało spadek do Dywizji B.

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Selekcja nie będzie prosta. Grać tymi, którzy nie grają?

Gola dla Polaków w tym meczu strzelił Kamil Piątkowski, a że było to trafienie cudowne, UEFA postanowiła nominować naszego defensora w konkursie na najpiękniejszą bramkę ostatniej kolejki Ligi Narodów. Ponadto europejska federacja wyróżniła bramki: Arona Sele (Liechtenstein - San Marino), Christosa Tzolica (Finlandia - Grecja) oraz Nikoli Krstovicia (Czarnogóra - Turcja).

W poniedziałek wybrano zwycięzcę, a nagroda trafiła właśnie do Piątkowskiego.

W tym sezonie Ligi Narodów nagrodę tę zdobywali kolejno Federico Dimarco (Włochy), Benjamin Sesko (Słowenia), Maxim De Cuyper (Belgia), Borna Sosa (Chorwacja) i Cristiano Ronaldo (Portugalia).

IM, Polsat Sport