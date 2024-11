Prezydent Realu grzmi! Wymowne porównanie

Coraz częściej w przestrzeni publicznej poruszany jest temat zbyt dużej liczby meczów w piłkarskim kalendarzu. Przemęczenie zawodników odbija się na ich zdrowiu, co skutkuje częstymi kontuzjami.

Rozgrywki ligowe, europejskie puchary, do tego mecze reprezentacji, to wszystko powoduje, że piłkarze na wysokim poziomie grają średnio co trzy dni. Ponadto pojawiają się nowe pomysły jak np. zmieniony format Klubowych Mistrzostw Świata. Latem 2025 roku w tych rozgrywkach wezmą udział 32 zespoły, a sam turniej będzie przypominał mundial podzielony na fazę grupową i pucharową.

Nie wszystkim tak napięte piłkarskie grafiki się spodobały. W rozmowie z "The Athletic" swoje zdanie wyraził Perez.

- Brak odpoczynku to duży problem dla zawodników. Jude Bellingham mając 21, lat rozegrał 251 spotkań. W jego wieku David Beckham miał 54 mecze - zaznaczył prezydent Realu.

IM, Polsat Sport