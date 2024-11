Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych: Orlen Wisła Płock - Fredericia Handbold. Relacja live i wynik na żywo

Piłkarze ręczni Orlen Wisły, ostatniej w tabeli, zmierzą się we czwartek z przedostatnim zespołem, wicemistrzem Danii Fredericią Handbold Klub w 9. kolejce Ligi Mistrzów. „Jesteśmy bojowo nastawieni na to spotkanie” - zapewnił trener płocczan Xavi Sabate.

Mistrzowi Polski nie wychodzą w tym sezonie spotkania w Lidze Mistrzów. W ośmiu kolejkach, podopieczni trenera Sabate wywalczyli dwa punkty. Wygrali tylko jedno spotkanie, z mistrzem Macedonii Północnej Eurofarmem Pelister 28:16. Wszystkie pozostałe mecze zakończyły się zwycięstwami rywali.

Płocczanie przegrali także z Fredericią Handbold 25:28 w pojedynku 6. kolejki i było to pierwsze zwycięstwo rywala.

Duński zespół nie ma w swoich szeregach topowych zawodników, ale widać, że drużyna występująca pod wodzą Gudmundura Gudmundssona, czyni postępy.

W meczu z Wisłą jej najskuteczniejszymi zawodnikami byli zdobywca dziewięciu goli William Moberg oraz Kasper Young i Reinier Taboada, którzy po sześć razy wpisywali się na listę strzelców. W płockiej drużynie najczęściej pokonywali bramkarzy przeciwnika Gergo Fazekas i Miha Zarabec - po pięć goli.

„To jest bardzo ważny mecz dla obu drużyn, dlatego że w rundzie rewanżowej każdy punkt ma ogromne znaczenie. Jesteśmy przygotowani i bojowo nastawieni na to spotkanie. Z naszej perspektywy jest to kluczowa rywalizacja, dlatego też apeluję do wszystkich kibiców, aby przyszli w czwartek do Orlen Areny i wypełnili ją po brzegi” - poprosił hiszpański trener płockiej drużyny.

Podobne zdanie ma kołowy gospodarzy Dawid Dawydzik.

„Czeka nas rewanżowe spotkanie z Fredericią, które traktujemy jako jeden z "finałów" w nadchodzących tygodniach. Każdy z nas dalej ma w głowie porażkę w Danii. Jesteśmy głodni nie tylko punktów, ale też rewanżu. Wierzę, że razem z naszymi kibicami w naszej hali jesteśmy w stanie wygrać z każdym i pokażemy to w czwartkowy wieczór” – zapowiedział obrotowy.

Czwartkowy mecz 9. kolejki Ligi Mistrzów Orlen Wisła – Fredericia Handblold Klub rozpocznie się o godz. 18:45. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

KN, PAP