Faworytami piątkowego starcia będą siatkarze z Suwalszczyzny. Ślepsk Malow to aktualnie 10. drużyna PlusLigi. W ostatnich trzech kolejkach podopieczni Dominika Kwapisiewicza dopisali do swojego dorobku trzy zwycięstwa. Warto dodać, że były to wygrane wywalczone w tie-breakach. Czy w meczu z GKS zapiszą na swoim koncie czwarty triumf z rzędu?

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzyń siatkarek: Wyniki i skróty meczów 3. kolejki (WIDEO)

Szanse suwalczan na papierze wydają się duże. Ekipa z Katowic to aktualnie "czerwona latarnia" PlusLigi. W 13 meczach zespół z Górnego Śląska odniósł tylko jedno zwycięstwo. Ostatnie spotkania to pasmo porażek. Czy w końcu nadejdzie przełamanie?

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.

Polsat Sport