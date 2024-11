"Warszawski pociąg przejechał przez Nikozję". Cypryjskie media rozpływają się nad Legią

To był kolejny wspaniały wieczór Legii Warszawa w Lidze Konferencji. W czwartek "Wojskowi" rozbili na wyjeździe 3:0 Omonię Nikozję. Cypryjskie media sportowe nie szczędzą słów krytyki pod adresem swojego zespołu i zachwalają polski zespół.

4 mecze, 4 zwycięstwa, 11 strzelonych goli i ani jednej straconej. Bilans Legii Warszawa w Lidze Konferencji budzi respekt. Drużyna ze stolicy w tabeli rozgrywek plasuje się na 2. miejscu. Wyżej jest tylko Chelsea, która może pochwalić się lepszym bilansem bramkowym.

Tuż przed meczem zdaniem bukmacherów to gospodarze byli faworytami pojedynku z Legią. Na przestrzeni całego meczu "Wojskowi" potwierdzili, że przewidywania a boiskowa rzeczywistość to dwie zupełnie inne rzeczy. Po golach Ryoyi Morishity, Mateusza Szczepaniaka i Pawła Wszołka Legia rozbiła rywali 3:0. Po ostatnim gwizdku sędziego cypryjskie media napisały, że przez Nikozję przejechał warszawski pociąg ekspresowy.

Omonia nie potrafiła zareagować na bramki Legii. Polacy kontrowali mecz, a ataki Legii prawą stroną boiska rozbijały obronę ekipy z Nikozji. "Koniczyny" próbowały odrobić stratę, ale ich akcje rozbijały się o blok defensywny gości. Przez Nikozję przejechał warszawski pociąg" - napisali dziennikarze portalu 24sports.com.cy.

Z kolei portal goal.philenews.com przyczyn porażki z Legią upatruje w błędnych wyborach i decyzjach trenera Omonii Valdasa Dambrauskasa. W lidze zespół prowadzony przez Litwina zajmuje trzecie miejsce, ale występy w europejskich pucharach, cypryjscy dziennikarze oceniają jednym słowem - "fatalne".

"Kibice wybuczeli zespół po ostatnim gwizdku. Drużyna wygląda przeciętnie, a w europejskich pucharach jej wyniki są po prostu fatalne. To wszystko budzi wątpliwości w misję 47-letniego trenera. To Litwin jest odpowiedzialny za wybory personalne, zarządzenie meczem i za to, że Omonia dysponując dobrym składem, osiąga takie rezultaty - można przeczytać na stronie cypryjskiego portalu.

Kolejny mecz w Lidze Konferencji UEFA, Legia Warszawa rozegra już 12 grudnia. "Wojskowi zmierzą się na własnym obiekcie ze szwajcarskim Lugano. Transmisje meczów polskich drużyn w europejskich pucharach na sportowych antenach Polsatu.