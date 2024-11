Portugalia to drugi rywal Polek w mistrzostwach Europy piłkarek ręcznych. W sobotnim meczu w Bazylei obie ekipy powalczą o pierwsze punkty w turnieju. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Portugalia na Polsatsport.pl.

W grupie C w 1. kolejce Polska przegrała z wicemistrzem olimpijskim, Francją 22:35, a Portugalia uległa Hiszpanii 24:30. Mecz obu zespołów z Płw. Iberyjskiego przez blisko trzy kwadranse był bardzo wyrównany. Dopiero w finałowych minutach przewagę wypracowały Hiszpanki. Najskuteczniejszą Portugalką okazała się 23-letnia rozgrywająca Joana Resende, zdobywczyni ośmiu bramek.

"Już wcześniej wiedziałyśmy, że Portugalia to dobry zespół, co zresztą udowodniła w meczu z Hiszpanią. Musimy wyjść na boisko w pełni skoncentrowane i zagrać naprawdę bardzo dobre spotkanie. Chcemy pokazać drużynę walczącą i pewną siebie" - powiedziała Monika Kobylińska. Zdaniem kapitan reprezentacji zespół musi przede wszystkim wyeliminować błędy w ataku, aby nie dawać okazji rywalkom do kontr.

Mocną bronią Portugalii jest prawa strona boiska, gdzie rozgrywająca Beatriz Sousa i skrzydłowa Patricia Rodrigues skutecznie wspierały Resende w meczu z Hiszpanią. Łącznie zdobyły siedem goli.

"Nasz najbliższy rywal ma podobny styl gry do Hiszpanek. Rzucają dużo z drugiej linii. Lewa połówka Resende, która była wiodącą postacią w pierwszym meczu, będzie brała w trudnych momentach grę na siebie" - oceniła Adrianna Płaczek, która jako pierwsza z ekipy Arne Senstada obejrzała pierwszą połowę meczu Hiszpania - Portugalia.

Jest ona jedną z trzech polskich bramkarek, które biorą udział w Euro 2024. Oddzielne materiały dla tej grupu przygotowuje Tomasz Błaszkiewicz. "Trener doradza i podpowiada nam co na podstawie zapisu wideo możemy w danym momencie zrobić. Zapamiętujemy, w które miejsca najczęściej są oddawane rzuty. To nam dużo daje, gdyż na boisku nie ma za dużo czasu na myślenie. Jest automatyzm co trzeba w danej chwili zrobić" - dodała.

Portugalia po awansie do finałów Euro 2008 dopiero po raz drugi gra w kolejnej edycji tej imprezy. Drużyna nie zakwalifikowała się jeszcze do mistrzostw świata ani igrzysk olimpijskich. Na Euro 2024 awansowała jako jeden z najlepszych zespołów z trzecich miejsc eliminacji grupowych, kończąc fazę z dwoma zwycięstwami nad Finlandią i porażkami z Holandią i Czechami.

W dotychczasowym sześciu meczach obu zespołów ani razu nie zanotowano remisu. Pięciokrotnie triumfowały Polki, a tylko raz rywalki. Porażka przydarzyła się w rewanżu dwumeczu w kwalifikacjach mistrzostw Europy 2008. Biało-czerwone w pierwszym spotkaniu wygrały 37:28, ale w Porto roztrwoniły zaliczkę i przegrały 24:35.

Początek meczu w sobotę o godz. 15.30. Później, bo o godz. 18.00, w "polskiej" grupie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Do dalszej fazy awansują po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy.

