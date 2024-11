Asseco Resovia Rzeszów kontra ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to jeden z sobotnich hitów PlusLigi. Kto wygra to niezwykle emocjonujące starcie? Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Siatkarze z Kędzierzyna-Koźla mają w Rzeszowie coś do udowodnienia. W poprzednim sezonie nie mieli wiele do powiedzenia w starciach z Resovi - przegrali wówczas oba spotkania do zera. Warto jednak wspomnieć, że był to najgorszy rok w historii klubu, a w obecnym sezonie zawodnicy spisują się znacznie lepiej.

Do Rzeszowa kędzierzynianie przyjeżdżają nawet w roli faworytów. Mimo to o zwycięstwo może być niezwykle trudno. Rzeszowianie we własnej hali są niezwykle groźni. W ostatnim czasie przekonała się o tym choćby PGE GiEK Skra Bełchatów.

