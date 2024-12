Rozgrywająca reprezentacji Polski w piłce ręcznej Monika Kobylińska uważa, że obrona będzie kluczem do zwycięstwa nad Hiszpanią w poniedziałkowym meczu w Bazylei, który zdecyduje o awansie do drugiej rundy mistrzostw Europy. Biało-czerwone muszą wygrać. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Hiszpania na Polsatsport.pl.

Kapitan reprezentacji Polski przyznała, że Hiszpanki mają podobny styl do Portugalek, z którymi zawodniczki trenera Arne Senstada wygrały w sobotę 22:21. Zdaniem Kobylińskiej w ataku polski zespół musi dużo grać bez piłki, aby wypracować sobie dogodne pozycje. Kluczem będzie jednak defensywa.

"Obrona będzie kluczem do zwycięstwa nad Hiszpanią. Musimy sobie pomagać" - przyznała.

Oceniając potyczkę z Portugalią powiedziała, że był to "typowy mecz walki po obu stronach".

"Miałyśmy lepszy początek. Gdybyśmy lepiej wykorzystały słabość rywalek, to spotkanie można by zamknąć wcześniej. Niestety, nie udało się. Portugalki naprawdę walczyły do końca. Cieszę się, że udało się nam zachować spokojną głowę i wygrałyśmy" - skwitowała 29-latka.

Kobylińska w meczach z Francją (22:35) i Portugalią uzyskała łącznie dziewięć bramek. Jest najskuteczniejszą zawodniczką polskiej ekipy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Hiszpania na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

PAP