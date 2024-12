Niemki to aktualne wicemistrzynie Europy i brązowe medalistki igrzysk olimpijskich. Dla podopiecznych Christiana Wuecka sparing z Włoszkami będzie jednym z ostatnich przygotowań do zmagań w Dywizji A Ligi Narodów, w której nasze zachodnie sąsiadki zagrają z Holenderkami, Austriaczkami i Szkotkami. Niemki podejdą do tego spotkania opromienione wysokim zwycięstwem 6:0 nad gospodyniami przyszłorocznych mistrzostw Europy, Szwajcarkami.

Zawodniczki z Italii z pewnością nie będą faworytkami tego spotkania, ale warto zaznaczyć, że zespół trenera Andrei Soncina znajduje się ostatnio na fali wznoszącej. Włoszki po raz ostatni przegrały 9 kwietnia z Finlandią, a od tego czasu zanotowały serię 6 meczów bez porażki, której ukoronowaniem był niedawny towarzyski remis 1:1 z aktualnymi mistrzyniami świata, Hiszpankami. Piłkarki z Półwyspu Apenińskiego również są już myślami przy Lidze Narodów, w której także zagrają w Dywizji A, mierząc się z Walijkami, Dunkami i Szwedkami.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Niemcy - Włochy na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 20.30. Transmisja od godziny 20.25 w Polsacie Sport 3.