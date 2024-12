Obie drużyny po 9 kolejkach mają na swoim koncie 6 punktów i są sąsiadami w tabeli grupy B, Industria zajmuje szóste, a Kolstad siódme miejsce. Kielczanie wygrali na wyjeździe z zespołem Sandera Sagosena (33:32). Ewentualne zwycięstwo w środowym pojedynku przybliży wicemistrzów Polski do awansu do fazy pucharowej.

„Dla nas to pierwszy matchball w tym sezonie. Oba zespoły będą bardzo chciały wygrać, wtedy będą miały więcej możliwości, aby awansować z tej ciężkiej grupy” – podkreślił kirgiski szkoleniowiec.

O zwycięstwo nie będzie jednak łatwo. Kielczanie przegrali w Lidze Mistrzów cztery ostatnie spotkania i, co wielokrotnie zaznaczał sam Dujszebajew, już od dłuższego czasu są w słabszej dyspozycji.

„W życiu są momenty historyczne. Kiedyś pierwszy raz wygraliśmy w Barcelonie, kiedyś zwyciężyliśmy pierwszy raz w Lidze Mistrzów. Teraz przegraliśmy cztery spotkania z rzędu. Ostatnie wyniki wpływają oczywiście na sprawy mentalne chłopaków. Mimo wszystko, jestem bardzo zadowolony z tego, jak trenują zawodnicy. W takim spotkaniu możesz wziąć tylko nóż w zęby i wygrać dwa punkty” – powiedział trener Industrii.

Duzy wpływ na dyspozycję polskiej drużyny mają na pewno problemy kadrowe, z którymi zespół boryka się praktycznie od początku sezonu. Ostatnio sytuacja trochę się poprawiła. Do gry wrócili Alex Dusjhebaev, Bekir Cordalija, a w ligowym meczu z Chrobrym po dziewięciomiesięcznej przerwie po kontuzji kolana zagrał Szymon Sicko.

Trener polskiego zespołu zaznaczył jednak w swoim stylu, że czasami bywa tak, że „im więcej masz zawodników do dyspozycji, to tym gorzej, a im mniej, tym lepiej”.

„Popatrzmy na Kolstad. Kiedy grali w pełnym składzie, to nie punktowali. Zaczęli to robić bez kontuzjowanych Johanessena i Sagosena. Poszli wtedy w górę. To samo zrobiliśmy my w Magdeburgu. Tak działa głowa. Wystarczy trochę więcej luzu. W przeszłości też wygrywaliśmy w okrojonym składzie” - powiedział Dujszebajew. Dodał, że trudno znaleźć wytłumaczenie całej sytuacji.

„Gdyby to było tak proste jak przepis kucharski, to dalibyśmy 200 gramów mięsa, 300 gramów innego składnika i zespół funkcjonuje. Takie jest życie. Dobrze, że piłka ręczna jest sportem zespołowym. Musimy walczyć razem” – powiedział trener 20-krotnych mistrzów Polski.

W spotkaniu z Kolstad w kieleckiej drużynie zadebiutuje pozyskany kilka dni temu z niemieckiego HC Erlangen słoweński bramkarz Klemen Ferlin.

Środowy mecz Industrii z Kolstad Handball rozpocznie się w kieleckiej Hali Legionów o godz. 18.45. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP