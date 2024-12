Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Ewy Pajor

Najlepsza polska piłkarka ma za sobą rewelacyjny rok, najlepszy w karierze i dlatego po raz pierwszy znalazła się w gronie nominowanych w naszym Plebiscycie. Reprezentację Biało-Czerwonych doprowadziła do historycznego awansu na mistrzostwa Europy, strzelając m.in. zwycięskiego gola w rewanżowym meczu z Austrią.

Latem Pajor została bohaterką spektakularnego transferu, przechodząc z VfL Wolfsburg do Barcelony za pół miliona euro, co w kobiecym futbolu jest rzadko spotykaną kwotą. Zanim opuściła drużynę Wilków, doprowadziła ją do wicemistrzostwa Niemiec i została królową strzelczyń Bundesligi. Również w Hiszpanii jest najlepszą atakującą, bowiem już w pierwszych tygodniach popisywała się hat-trickami.

90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski - WIOŚLARSTWO

2. Natalia Bukowiecka - LEKKOATLETYKA

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk - SZERMIERKA

4. Aleksandra Kałucka - WSPINACZKA SPORTOWA

5. Jakub Kochanowski - SIATKÓWKA

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier - SHORT TRACK

7. Wilfredo Leon - SIATKÓWKA

8. Robert Lewandowski - PIŁKA NOŻNA

9. Ksawery Masiuk - PŁYWANIE

10. Aleksandra Mirosław - WSPINACZKA SPORTOWA

11. Katarzyna Niewiadoma - KOLARSTWO

12. Wojciech Nowicki - LEKKOATLETYKA

13. Ewa Pajor - PIŁKA NOŻNA

14. Daria Pikulik - KOLARSTWO

15. Jeremy Sochan - KOSZYKÓWKA

16. Ewa Swoboda - LEKKOATLETYKA

17. Julia Szeremeta - BOKS

18. Angelika Szymańska - JUDO

19. Iga Świątek - TENIS

20. Katarzyna Wasick - PŁYWANIE

21. Joanna Wołosz - SIATKÓWKA

22. Jan Zieliński - TENIS

23. Bartosz Zmarzlik - ŻUŻEL

24. Klaudia Zwolińska - KAJAKARSTWO GÓRSKIE

25. Damian Żurek - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE