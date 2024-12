Zespół "Trzech Koron" przegrał z jednym z gospodarzy Euro - Węgrami 25:32. Z kolei Biało-Czerwone uległy wicemistrzowi olimpijskiemu, Francji 22:35. W grupie I rywalizują jeszcze ekipy Czarnogóry i Rumunii.

- W turnieju nie ma już słabych zespołów. Wszystkie drużyny, które awansowały, to w większości światowa czołówka. Mam nadzieję, że na Szwecję wyjdziemy tak samo zmotywowane, jak na Hiszpanię. Znowu pokażemy serducho. Jak mamy "swój dzień", to jesteśmy niesamowite - powiedziała Sylwia Matuszczyk.

Polki w ostatnich sprawdzianach przez ME przegrały dwumecz ze Szwecją 22:38 i 27:28. W drugim spotkaniu Skandynawki zwycięską bramkę zdobyły w finałowej minucie.

Obrotowa przyznała, że Szwedki co prawda zdobywają mało medali, ale przeważnie na wielkich imprezach meldują się tuż za podium. Takie właśnie miejsce zajęły w paryskich igrzyskach. - To zespół naszpikowany gwiazdami. W Szwecji pokazaliśmy, że potrafimy walczyć, zwłaszcza w drugim meczu - przypomniała Matuszczyk.

- Musimy lepiej grać w naszych złych momentach, ale zależne jest to od tego, że zawodniczki muszą częściej grać z takimi zespołami - stwierdził trener Biało-Czerwonych Arne Senstad nawiązując do test-meczów ze Szwecją.

W tegorocznym Euro do wyróżniających się szwedzkich zawodniczek należy 33-letnia prawoskrzydłowa Nathalie Hagman. To trzecia najskuteczniejsza piłkarka turnieju - 29 goli. W dorobku ma srebrny (2010) oraz brązowy medal (2014) mistrzostw Europy. Do czołowych bramkarek turnieju zalicza się Johanna Bundsen, która dotąd interweniowała z ponad 41-procentową skutecznością (obroniła 31 z 75 rzutów).

Będzie to 50 spotkanie obu drużyn. Polki triumfowały 24 razy, Szwedki wygrały 18-krotnie, siedem meczów zakończyło się remisem.

Początek meczu w czwartek o godz. 15.30. Później, o godz. 18.00, w "polskiej" grupie Francja zagra z Rumunią, a Węgry o 20.30 z Czarnogórą. Z każdej z grupy drugiej fazy do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny. Finał zaplanowano na 15 grudnia w Wiedniu.



Wynik na żywo i relacja live z meczu Polska - Szwecja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.