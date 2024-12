Tegoroczna edycja PKO Bank Ekstraklasy należy do tej pory do jednej drużyny, a jest nią Lech Poznań. "Kolejorz" nieustannie przewodzi w tabeli ligowej, choć rywale nie śpią i gonią ekipę z Poznania. Lechici podejdą do piątkowego spotkania z dodatkową motywacją po zeszłotygodniowym bezbramkowym remisie z Piastem Gliwice. Wygrana podopiecznych Nielsa Frederiksena pozwoli im spędzić zimę na pierwszym miejscu.

Jeśli Lech chce utrzymać tę pozycję, musi najpierw pokonać Górnika Zabrze, który również ma swoje aspiracje w tym sezonie. Piłkarze Jana Urbana są w wysokiej formie i będą chcieli to udowodnić w starciu z liderem. Spotkanie to zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ zmierzą się w nim dwie z trzech najlepszych drużyn Ekstraklasy w tym roku pod względem liczby zwycięstw. Górnik ma na swoim koncie 16 wygranych, a poznanianie 17, tyle samo co Jagiellonia Białystok.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Szymon Stępień