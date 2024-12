UFC 310: Pantoja - Asakura. Rakhmonov - Garry. Brzeski - Nzechukwu. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Wielkimi krokami zbliża się UFC 310. Gala odbędzie w Las Vegas w stanie Nevada na terenie Stanów Zjednoczonych. W walce wieczoru dojdzie do kapitalnie zapowiadającego się starcia w wadze muszej. O pas powalczą obecny mistrz - Alexandre Pantoja i Kai Asakura. Nie zabraknie również polskiego akcentu. Po raz kolejny do klatki amerykańskiej organizacji wejdzie Łukasz Brzeski. Gdzie obejrzeć UFC 310? Transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

W main evencie dojdzie do wyczekiwanego pojedynku na szczycie kategorii muszej. Mistrz Pantoja stanie do trzeciej obrony pasa. Jego rywalem będzie debiutujący w UFC, japoński prospekt, były czempion federacji Rizin - Kai Asakura. Obaj zawodnicy mogą pochwalić się imponującymi rekordami i rzadko przegrywają swoje walki. Brazylijczyk po raz ostatni opuścił oktagon jako przegrany w 2020 roku. Z kolei Japończyk aż 16 z 21 wygranych pojedynków kończył przed czasem. Starcie zapowiada się niezwykle interesująco i niewątpliwie będzie idealnym zwieńczeniem emocjonującej nocy.

W co-main evencie zobaczymy bitwę dwóch niepokonanych wojowników - Shavkata Rakhmonova oraz Iana Garry’ego. Obaj zawodnicy nie zaznali jeszcze smaku porażki i zajmują wysokie miejsca w rankingu kategorii półśredniej. Zarówno "Nomad" jak i Machado mają za sobą wymagające pojedynki. Irlandczyk pokonał niejednogłośną decyzją na gali z numerem 303 doświadczonego Michaela Page’a po wyrównanej walce, a Kazach niespełna rok temu poddał przed czasem Stephena Thompsona. Trudno przewidzieć, jakim rezultatem zakończy się to starcie, jednak na szali jest zero z rekordu obu zawodników, więc zapowiada się niezwykle ciekawie.

Karta walk w Las Vegas zawiera wiele głośnych nazwisk. Były pretendent do pasa wagi ciężkiej UFC, Cyril Gane, wróci do klatki i stoczy kolejny pojedynek dla federacji. Tym razem zmierzy się z Alexandrem Volkovem. Ciekawie zapowiada się również starcie doświadczonego w klatce Anthony’ego Smitha z wracającym do formy Dominickiem Reyesem.

Gala UFC 310 odbędzie się w nocy z sobotę na niedzielę (7/8 grudnia). Transmisja od godziny 0:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Karta główna:

125 lb: Alexandre Pantoja (28-5) vs. Kai Asakura (21-4) – o pas wagi muszej

170 lb: Shavkat Rakhmonov (18-0) vs. Ian Garry (15-0)

265 lb: Ciryl Gane (12-2) vs. Alexander Volkov (38-10)

145 lb: Bryce Mitchell (16-2) vs. Kron Gracie (5-2)

145 lb: Nate Landwehr (18-5) vs. Doo Ho Choi (15-4-1)

Karta wstępna:

205 lb: Dominick Reyes (13-4) vs. Anthony Smith (37-10)

170 lb: Vicente Luque (22-10) vs. Themba Gorimbo (14-4)

145 lb: Movsar Evloev (18-0) vs. Aljamain Sterling (24-4)

170 lb: Randy Brown (19-5) vs. Bryan Battle (11-2)

Karta przedwstępna:

195 lb: Chris Weidman (16-7) vs. Eryk Anders (16-8)

125 lb: Cody Durden (17-6-1) vs. Joshua Van (11-2)

170 lb: Michael Chiesa (17-7) vs. Max Griffin (20-10)

155 lb: Clay Guida (38-24) vs. Chase Hooper (14-3-1)

265 lb: Kennedy Nzechukwu (13-5) vs. Łukasz Brzeski (9-5-1)