Mendlewski - Lamparski na Babilon MMA 50. Parter mistrza kontra stójka pretendenta. „Jestem gotowy na każdą ewentualność!”

30-letni Krzysztof Mendlewski (7-3) reprezentujący Murowana Goślina Team i MMA Oborniki ma bilans 5-1 w organizacji Babilon MMA. Jedyną porażkę poniósł z rąk Piotra Kacprzaka w walce o pas kategorii piórkowej. Po nieudanym ataku na tron wrócił do wagi lekkiej, gdzie znokautował Kamila Krzewinę, a następnie zdetronizował Mateusza Makarowskiego, wygrywając rewanżowe starcie przez duszenie w 2. rundzie na gali Babilon MMA 43 w marcu bieżącego roku.



– Walka z Piotrem Kacprzakiem zupełnie nie poszła po mojej myśli. Nałożyło się na to wiele czynników. Zbijanie wagi do kategorii piórkowej

było dla mnie mordęgą. Nie byłem skoncentrowany i przy pierwszym zwątpieniu moja głowa odmówiła i łatwiej było odpuścić, niż podjąć walkę w myśl zasady kill or be killed. Niestety głowa to 60% sukcesu, a tam jej zabrakło. Rewanż w wadze lekkiej potoczyłby się zupełnie inaczej – zapewnia obecny czempion w limicie do 70,3 kg.

– Nie czuję psychologicznej przewagi nad Filipem Lamparskim. Traktuję go z szacunkiem i absolutnie nie lekceważę. Walczymy w formule MMA, gdzie wszystko się może wydarzyć. Wiem jednak, że jestem mocnym zawodnikiem, który nie boi się twardej rywalizacji, co pokazałem w walkach z Mateuszem – mówi Krzysztof Mendlewski. – Taktyka na ten pojedynek nie jest jednoznaczna, będzie dopasowana do przebiegu walki. Mocno poprawiłem moją grę stójkową, na pewno jest nieszablonowa. Z pewnością nie będę unikał tej płaszczyzny. Jeśli uda się sprowadzić Filipa, sprawdzimy jego grę parterową. Jestem jej bardzo ciekawy, bo nie miał szansy pokazać jej w swoich ostatnich walkach.

Nie jest tajemnicą, że Mendlewski byłby potencjalnie zainteresowany rewanżowym starciem z Piotrem Kacprzakiem, ale myśli mistrza wagi

lekkiej wybiegają też w kierunku KSW. Najpierw jednak musi uporać się z niebezpiecznym pretendentem na jubileuszowej gali Babilon MMA 50.

– Przede mną już trzecia walka wieczoru w organizacji Babilon i trzecia walka o pas. To dla mnie duże wyróżnienie, że będę miał okazję zamykać kartę jubileuszowej gali. Najpierw chcę obronić pas, a potem będę myślał o KSW, ale jeśli Tomek Babiloński i Artur Gwóźdź mają dla mnie zaplanowane jakieś ciekawe fajerwerki, to zostanę jeszcze w Babilon MMA – kończy czempion.

26-letni Filip Lamparski (8-3) również ma na koncie porażkę z Piotrem Kacprzakiem, choć nie w walce o pas. Jego jedyny atak na tron zakończył się porażką przez TKO w 4. rundzie krwawej wojny ze wspomnianym Mateuszem Makarowskim na Babilon MMA 40. Później podopieczny Damiana Herczyka powrócił w kapitalnym stylu, błyskawicznie nokautując Davide „Ispanico” Martineza na Babilon MMA 44.

– Gdybym nie czuł się gotowy na to wyzwanie, nie przystępowałbym do niego. Wszystko jest jak należy, czuję się w pełni przygotowany –

zapewnia Filip Lamparski. – Wydaje się, że to ja mam lepszą stójkę, a on ma lepszy partner, ale życie bywa zaskakujące. Jesteśmy gotowi na każdą ewentualność, mamy kilka planów i będziemy z narożnikiem reagować na bieżąco w trakcie walki. Staram się nie wybiegać myślami za daleko do przodu. Idę po pas i bardzo się cieszę, że zostałem wyróżniony możliwością wystąpienia w walce wieczoru jubileuszowej gali Babilon MMA 50 – kończy zawodnik klubu DAAS Berserker’s Team.

Przed mistrzowskim pojedynkiem Mendlewski-Lamparski kibiców rozgrzeją ciężkie grzmoty w dwóch najwyższych dywizjach. Najpierw kibicom po raz pierwszy w sportowej organizacji zaprezentuje się Denis Labryga (1-0), którego przetestuje Karol Frąckowiak. Później swoją dramatyczną trylogię zwieńczą weterani polskiej sceny MMA - Adam Kowalski (15-7-1) i Marcin „Bane” Łazarz (15-10), a na końcu Szymon Kołecki (10-1) w wyczekiwanym powrocie do klatki zmierzy się z Olim Thompsonem (23-16).

KARTA WALK BABILON MMA 50:

KARTA GŁÓWNA (walki zawodowe)



Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze lekkiej (do 70 kg):

5 x 5 min – Krzysztof Mendlewski (7-3) vs Filip Lamparski (8-3)



Co-main event w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Szymon Kołecki (10-1) vs Oli „The Spartan” Thompson (23-16)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Adam Kowalski (15-7-1) vs Marcin „Bane” Łazarz (15-10)



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Denis Labryga (1-0) vs Karol Frąckowiak (debiut)



Walka K1 w limicie do 68 kg:

3 x 3 min – Adrian Gunia (3-0) vs Mert „The Lion” Aslan (4-0)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Michał Rudzki (1-2) vs Maciej Gradecki (2-3)



Walka K1 w limicie do 71 kg:

3 x 3 min – Marcel Piersa (debiut) vs Eliasz Cholajda (debiut)



KARTA WSTĘPNA (walki semi-pro)



Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Hubert Iracki vs Maks Karkula



Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min – Erik Rushanyan vs Stanislau Karpets



Walka w wadze muszej (do 57 kg):

3 x 3 min – Daria Brzozowska vs Julia Ratajczak

Transmisja gali Babilon MMA 50 w sobotę 7 grudnia od 19:00 w Polsacie Sport Fight, na Polsacie Box Go, a od 20:00 w Super Polsacie.

Informacja Prasowa