Pojedynek gwiazd rozstrzygnięty w końcówce. Zespół Ronaldo w trudnej sytuacji

W piątkowy wieczór doszło do starcia na szczycie ligi saudyjskiej pomiędzy Al-Nassr a Al-Ittihad. W centrum uwagi była rywalizacja byłych klubowych kolegów, Cristiano Ronaldo i Karima Benzemy. Mimo starań Portugalczyka, jego zespół przegrał 1:2, co sprawia, że Al-Nassr traci coraz więcej punktów do liderów ligi, drużyny Francuza.

Mecz rozpoczął się dynamicznie, a obie drużyny od początku starały się narzucić swoje tempo gry. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana i zakończyła się bezbramkowym remisem, mimo znacznej przewagi gości w posiadaniu piłki.

Drugą połowę podopieczni Laurenta Blanca rozpoczęli od mocnego uderzenia, bo już w 55. minucie, po szybkim kontrataku, podanie od Muhannada Al Shanqitiego trafiło pod nogi gwiazdy zespołu - Karima Benzemy, który pewnie wykończył akcję i dał prowadzenie Al-Ittihad. Na odpowiedź drużyny Stefano Piolego nie trzeba było długo czekać, bo już dwie minuty później Cristiano Ronaldo znalazł się w dobrej okazji do zdobycia bramki i zdołał pokonać bramkarza rywali. Było to 16. trafienie Portugalczyka w tym sezonie w rozgrywkach klubowych.

Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, do akcji wkroczył kolejny zawodnik z bogatą karierą na europejskiej scenie, Steven Bergwijn. W doliczonym czasie drugiej połowy Holender zaliczył cudowną indywidualną akcję zakończoną precyzyjnym strzałem, który trafił do siatki gości. Al-Ittihad zwyciężyło 2:1, dzięki czemu strata drużyny Ronaldo do nich powiększyła się do aż 11 punktów. Ekipa trenera Blanca pewnie zmierza po tytuł Roshn Saudi League, mimo że to dopiero początek zmagań ligowych. "Tygrysy" zwyciężyły aż 12 z 13 dotychczasowych spotkań.

Al-Ittihad - Al-Nassr 2:1 (0:0)

Bramki: Karim Benzema 55, Steven Bergwijn 90+1 - Cristiano Ronaldo 57

Skrót meczu: